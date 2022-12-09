在台灣有「護國神山」之稱的台積電終於落戶美國，其位於亞利桑那州鳳凰城的廠房日前開幕，出席嘉賓星光熠熠，包括美國總統拜登、蘋果公司行政總裁庫克、台積電創辦人張忠謀等。拜登喜孜孜揚言「美國製造業回來了」，殊不知所謂「回來了」其實是「搶回來」而已。台灣已有人擔心，台積電的核心先進技術將被美國收歸囊中，遲早連根拔起，永久變成「美積電」。

這樣的擔心當然不是杞人憂天。目前台積電的第一期廠區將會用於生產5及4納米製程，預計2026年第二期廠區落成，便會投產3納米製程，意味最高端的晶片都會在美國生產。人力方面，台籍工程師首批約有1,000人赴美工作，至2023年預計增加一倍。台灣人才都到美國去了，台灣的台積電還剩下甚麼？

張忠謀亦坦言在美國設廠並無着數，雖有政府補貼，但成本仍比台灣高出五成，可見台積電也是半推半就而已。美國前總統特朗普針對中國推出多項禁令，從貿易戰打到科技戰、晶片戰，時任美國國務卿蓬佩奧曾表示，台積電新廠設在美國能強化美國國家安全及經濟繁榮。

美國要把晶片製造握在手上才安心，顯見要求台積電落戶美國，完全出於美國自身利益考量；加上美國和綠營動輒危言聳聽，指一旦解放軍攻台必會破壞台積電，與其落入大陸手中，不如先移至美國。

別看今日台積電在美國好不風光，必須指出，日本半導體公司也曾在世界舉足輕重，80年代後期，市場佔比一度超過美國，佔全球市場份額一半以上，跟台積電何其相似。美國為了遏制日本發展，啟動《301調查》，逼日本簽訂廣場協議，日本半導體工業漸告沒落，台積電又會如何？