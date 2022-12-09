即使早前內地沒出現抗議活動，中央肯定也會逐步解除部分防疫措施，只是既然民眾有強烈訴求，如今的解禁步伐，應是略為加快了。有評論認為，過去內地一直嚴防死守，今天說開放就開放，是否代表以前的路走錯了？

那當然不是，根據內地醫學專家研究，新冠肺炎病毒發展到Omicron這一代，比起原始病毒株的殺傷力，已經減弱到只有約廿分之一。因此內地死守近3年，並非全無成果，否則若然跟歐美國家一樣，由一開始就「躺平」，到今天，內地可能已經要賠上幾百萬條人命。

或者是因為疫苗的幫助，或者是因為病毒的殺傷力不如以往，又或者是兩個因素兼而有之，總之，今天新冠病毒的危害性已經遠不如前。還記得在2020年，當時還未有疫苗，更加未有口服藥，美國時任總統特朗普和英國時任首相約翰遜，二人先後染疫。特朗普要緊急送院，入院前他表現得十分害怕，多次問身邊的人，自己住院後，會否再也無法出來。至於約翰遜則更驚險，他染疫後一度生命垂危，醫生幾乎要放棄搶救，最後冒險用藥，才把他從死神手上救了回來。相比之下，今天多國的元首已一而再地染疫，卻再也沒聽過誰，要送院急救。

筆者認識一位頗活躍於香港政圈的朋友，在2020年，她正當盛年，染疫後竟在家中失救而死，此事每逢提起，仍教我神傷，但自從該年之後，香港引入了新冠疫苗，我身邊就再沒有認識的中年或壯年人，會因染疫而丟掉性命，可見新冠病毒的殺傷力確實已經減弱。內地政府嚴控3年，讓絕大部分老百姓安然度過了疫情最危險的階段，如今疫苗、口服藥充足，逐步打開國門，正是適當其時之舉。