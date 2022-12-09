國務院聯防聯控機制日前公布多項優化落實新冠肺炎疫情防控措施，包括跨地區穿州過省不用再查無感染證明和健康碼，大部分公共處所都不需無感染證明和健康碼。有消息更指，中華中醫藥學會感染分會專家委員達成共識，新冠肺炎應改名為「新冠病毒傳染病」。很明顯，內地應對疫情實事求是，問題是，港產官僚竟搬出「各地醫療承受能力不同」來拒絕鬆綁，牛皮燈籠何時才捨得誠實使用人腦？

港官緊張大師式的嚴防死守，防出個天天新增逾萬宗確診，一個月已數十萬人染疫，但只識一味推說醫療負荷緊張，永遠不去想想3針接種率高逾82%，政府專家又說市民感染就像「上天為你接種一針」，免疫力更好，那何以仍這麼不信任疫苗、不信任專家呢？既然港大感染及傳染病中心總監何栢良日前指出，數據顯示本港的新冠死亡個案逾95%屬60歲以上人士，上月有逾半死亡個案原已接種3劑疫苗，建議政府應鼓勵60歲以上人士盡快接種第4針。這不是已說明了甚麼才是政府該做的事嗎？

坦白說，就算內地強調堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，但也同樣強調要穩定宏觀經濟大盤，保持經濟運行在合理區間，保持社會大局穩定。11月香港採購經理指數（PMI）經季節調整後為48.7，較10月的49.3下跌，並連續3個月低於50盛衰分界線，反映私營經濟景氣度每況愈下，衰退風險上升。外資大行經濟學家指出，本港防疫政策較其他西方地區嚴謹，令經營環境未能全面恢復，是令PMI疲弱的3大原因之一。

港府至今仍迷信入境旅客「黃碼0+3」是個好東西、「疫苗通行證」可有效抗疫，又死攬「撩鼻通」不放，有沒有兼顧疫情防控和經濟社會發展呢？