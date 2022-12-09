更年期不只會引起潮熱、失眠、憂鬱、焦慮等情緒障礙，更與身體健康環環相扣，輕則可導致骨質疏鬆症等問題，重則可導致冠心病、中風等症狀，不容忽視。然而，礙於社會對更年期的認識及更年期女性所面對問題的關注不足，不少女性消極面對更年期的困擾，以致身心健康及日常生活大受影響，更有個案因情緒出現嚴重問題而有自殺傾向。

按全港女性總人口計算，現有18%女性正面對更年期的問題。惟大多數女性都對問題避而不談，原因是社會對她們大多帶有負面標籤，加上媒體經常醜化，包括衰老、情緒容易失控等，令不少女性不敢求助。為了改變社會風氣，政府及媒體應加強宣傳教育，並透過不同渠道，如健康講座等提供與更年期相關的正確資訊，提升公眾認知及矯正觀念。

此外，鑑於現時政府對於更年期婦女支援不足，筆者建議政府可增加更年期評估服務及體格檢查，同時加強骨質疏鬆篩查和推展全民子宮頸癌及乳癌篩查，有助及早發現更年期婦女的健康問題及提高健康意識。一些經常要面對身心及家庭壓力的雙職及基層婦女，情緒較易波動，政府可增加求助熱線、轉介及輔導服務等減輕她們的心理壓力。

再者，一些婦女或因資訊不足，誤以為面對更年期只能啞忍，並未求醫。事實上，可透過西醫激素替代療法，中藥如二仙湯、知柏地黃湯等，以及針灸等進行治療，能有效改善身體狀況。

女性更年期對身體及心理上轉變的壓力十分不容易，假如大眾及政府能夠作出適時的支援，並給予理解、體諒，甚至更多的包容，相信能改變社會風氣，打破更年期負面標籤，幫助女性積極面對更年期。