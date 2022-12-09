某日，洋御狀棍倚在行李箱上打瞌睡，鼾聲大作等人大釋法結果，等開工等到入了夢鄉，蒙英女王寵召，問「愛卿東洋𢱑銀，順否？」「回稟女王陛下，倘獲准為新八國聯軍細作抗辯，定當好搵（收狀費比英倫高），又好玩（可玩殘《港區國安法》）。5招鬥法，定為陛下挽回面子，一吐昔日歸還『東方之珠』烏氣！」遂張嘴猛噴口水大誇其5招何等厲害云云。

偷換概念「餵招」，投法官之所愛。玩「公眾看法」，搞民調、炒民意、吹人權、反迫害、反獨裁、反專制、境內外網推反港共政權，由香港到內地，由內地到國際，「食住」終審庭諸官喜好「公眾觀感」，一於「餵招」，並要「餵死」，「餵」到細作被控國安罪責無影無蹤。

扒糞國安秘密招。這正正是取勝訣竅，透過辯護索看文件可窺國安處怎搜證？如何取證？如何辨證？如何核證？合法否？侵私隱否？違人權否？地氈式扒糞，盡用「疑點利益歸於被告」，分分鐘翻盤，萬一不能翻案救細作，也搞臭《港區國安法》。

有助《港區國安法》發展招。抓住法官認同海外大狀作辯有利發展國安法的見解，玩文字、玩解釋、玩語意、玩翻譯、玩專業，用「玩」發展國安法、用「玩」拖國安法入泥沼，打泥漿摔角。

以秘攻秘、以毒攻毒招。利用介入滲透和造假造謠手段，經第3者爆出秘聞，透過媒體和網絡炒作，操控輿論導向，使法庭法律戰變身輿論戰，千方百計煽動矛盾對立和分化。

金蟬退殼招。訛稱受恐嚇、受監視、受威脅、受跟蹤、失自由，以受害者身份控訴，爭取國際線同情和插手，玩靜坐、玩辭職、玩離席、玩抗議，蠱惑港人與內地矛盾，惡化大國對立，捧漢奸黎做英雄。