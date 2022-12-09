傑出嘅政治人物有乜特徵，有論者指出應「擁有在死亡前也不變的信念，縱貫東西的學問，令人不得不仰視的人格，高瞻遠矚的眼光，海納百川的度量，掌握大勢的能力。」可見作為一個成功嘅政治人物，着實不易；依老朽看，只要具有其中一兩點，尤其「不得不仰視的人格」或「掌握大勢的能力」，足以笑傲江湖。

嗱！烏克蘭戲子總統澤連斯基日前被美國《時代》雜誌選為年度風雲人物，其理由係佢激勵烏克蘭人，形容佢「利用了勇氣具感染力的事實」，令世人明白佢將無處不在云云。《時代》指澤連斯基於俄軍侵烏初期便拒絕逃亡，高調拍片顯示烏克蘭政府和公民社會穩固健在，並以演說遙距向外國宣傳，利用「資訊攻勢」掀起全球支援烏克蘭行動。這些稱譽，老朽唯一認同佢特別善用數碼時代作為武器。

當然，《時代》亦質疑佢冇與烏克蘭民眾分享美國提供嘅情報，又質疑佢能否喺不觸發第三次世界大戰嘅情況下，從普京嘅恐怖中解放烏克蘭。普京是否「恐怖」那倒是見仁見智，起碼他表明不會先用核武！作為一個「擁有在死亡前也不變信念」的政治人物，普京的話，比起戲子總統的言行，應該較可信！要是一個一味靠伸手嘅丐幫也可膺「風雲人物」，那這風雲人物的含金量也就不言自明，經不起冷風一吹！

正如老朽大早指出，烏克蘭戲子總統狐假虎威，恃着有美國和歐盟無窮物資和武器供應，曾揚言「我們只同普京以後嘅俄羅斯總統談」！呢位「丐幫幫主」一味靠乞，俄烏衝突不久即聲大大要加入歐盟，又要加入北約。正當北歐人民為幫烏克蘭打一場冇把握嘅戰爭而勒緊褲頭過寒冬，澤連斯基卻一個華麗轉身變「風雲人物」，阿哥，有冇顧及歐盟諸國人民嘅感受？