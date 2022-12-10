世界視線：中國阿拉伯合作　中東和平可啟動

中國與中東、阿拉伯國家的關係，在美國敗退敍利亞及與沙特阿拉伯交惡後，借習近平的訪問正迎來新時代。

中東和阿拉伯國家所處的北非，一直是歐洲列強霸佔之地。二次大戰後，英、法排除了德、意，卻被美國乘虛而入，1956年蘇彝士運河危機後全面接替它們在區域內的控制權。美國在70年代取消美元與黃金掛鈎，與沙特阿拉伯合作，推行石油美元，延續霸權，既控制全球主要的石油生產地區，亦用美元的壟斷來支持石油的壟斷。

然而，1979年伊朗的宗教革命打開缺口，阿拉伯國家與以色列之爭也制約美國。兩伊戰爭，種種制裁都沒法屈服伊朗，反而伊朗的經濟、科研、軍力和在區域裏的影響力都大有發展，與沙特阿拉伯爭奪在回教和中東世界裏的領導權。美國侵略伊拉克，掀起敍利亞內戰，都連續失敗，由此引致以色列的右翼政治持續執政，強硬排除與巴勒斯坦的和解，也使中東國家開始改變，如卡塔爾與伊朗的合作，使海灣諸國分裂。

顏色革命與埃及政變，促使沙特阿拉伯王室的新生代進行改革，追求產業多元化和加強石油產業鏈的海外伸延，使沙特阿拉伯長期封閉的體制急劇轉變。一方面，沙特阿拉伯始終要與伊朗政治妥協，不僅抑止在也門的戰亂，也是要謀求中東地區的從亂轉治，爭取和平環境進行政治經濟的改革。另一方面，要經濟多元化，沙特阿拉伯的合作夥伴便不是美國與英、法，而是中國，依靠中國的產業與基建技術與投資。

近年，沙特阿拉伯、阿聯酋以至埃及，都與中國建立全面戰略夥伴關係。中國最近與卡塔爾簽27年長期天然氣貿易協議，以及與伊朗簽25年的合作協議，都顯示出整個中東和阿拉伯國家正向中國靠攏。中國與伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯的良好關係，有利於在雙方之間斡旋，推動伊斯蘭教兩派的和解，在以色列以外穩定中東局勢，排除美國搗亂的機會。中國同時與以色列有創新全面夥伴關係，亦可以在中東其他國家支持下斡旋，尋求巴勒斯坦與以色列在聯合國的兩國體制下解決長期的紛爭。

中東作為全球的石油、天然氣生產中心，也因以色列因素成為全球衝突的熱點，若中國與沙特阿拉伯、伊朗等的合作可達成妥協與和解，便是全球發展重要的促進因素。

研究所所長 陳文鴻