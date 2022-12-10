娛圈單打：超英電影拍到爛　別當觀眾全眼盲

「溫、拖、夫里」，《通勝》是這樣音譯「One、Two、Three」的，荷里活的超級英雄電影何嘗不想一不離二、二不離三的拍下去，印印腳收錢，問題是，超英電影已經拍到爛，了無新意，觀眾不再買帳，電影公司過去「通勝」的算盤已漸難打響。

據報道，華納兄弟探索電影公司擱置了《神奇女俠》第3集的拍攝計劃；男星狄維莊遜主演的DC另一超英片《黑亞當》，全球累積票房接近4億美元，但距離收支平衡的6億美元界線仍有一段距離，故開拍續集遇上阻力。至於另一巨頭漫威早前上映的《黑豹2：瓦干達萬歲》，票房收逾7億美元，遠不如上集13多億美元那麼亮眼。漫威近年的電影票房與口碑，已難與《鐵甲奇俠》、《美國隊長》等的第一階段作品相提並論，皆因超英片已經開到荼蘼。

鬼才導演昆頓塔倫天奴早前繼《教父》導演哥普拉、《華爾街狼人》導演馬田史高西斯批評「漫畫書電影正在傷害電影業」後，加入仗義發聲行列，狠批漫威電影製造不出明星。的確，有多少《黑豹2》的觀眾說得出女主角名字？當7億美元票房也捧不出明星，對電影業的未來肯定百害無利。

除非能像講述超級英雄也要面對年邁老去困境的《盧根》、痞子式超英《死侍》、打鬥期間能忽然變大縮小的《蟻俠》等，拍出新的角度與想法，否則超英片大可歇一歇。當觀眾對眼花繚亂的影像、平淡乏味的劇情出現反感，電影公司還堅持為拍而拍，為續集而續集，下場將會好像《新異變人》中負責看管異能人的Dr. Cecilia之港式音譯：「蝕死你呀」！