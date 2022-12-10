功夫茶：上海仔含糞噴人　辱記者無法無天

香港號稱法治之區，差佬有反黑組有線人，照理手握唔少黑幫成員名單，有名單照計應主動打擊剿滅至啱，何以至今仍見一個屎塔蓋髮型嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻目無法紀？唔好忘記，呢條粉腸多案纏身，潛逃前科纍纍，點解仲可以喺香港無惡不作含糞噴人？

是咁的：本報娛樂記者尋日朝早前往跑馬地養和醫院，等候紅館嚴重意外中受傷嘅舞蹈員阿Mo家屬到醫院；至下午一時多，突發現有身穿白衫白褲白鞋戴白口罩嘅物體出現，嘩！唔係咁猛啩，日光日白撞見「白無常」？定神一看，原來係一向予人打壞感覺，行步路都仆街嘅「上海仔」，但見佢由兩名身穿深色西裝嘅黑漢陪同下離開養和醫院，3人由正門離開時，採訪阿Mo留醫嘅本報記者無意中發現屎坑蟲「上海仔」出現，基於記者嘅本能及天職，便以遠距離拍攝。

呢嗱！條屎坑蟲發現被拍攝後，當場屎蟲上腦，口含糞便喝罵記者：「做乜影相？×你老母！好鍾意影相呀？」阿哥，條粉腸如果唔係身有屎，一個正常人，好人好姐，又怕乜人影相喎！條打壞用口噴糞意猶未盡，又揚言要取回拍攝嘅相片又要記者刪除，並派其中一名黑漢上前「兇」記者，問係邊間傳媒？點解拍攝？

記者表明身份後，理直氣壯表示自己係正常採訪，並回應指相片屬公司資產，不可以交出或刪除。其後，屎坑蟲更惡人先告狀，着同行黑漢報警。約5分鐘後，差佬到場了解後，認為記者係合法採訪，之後警方收隊離場。警方反黑反咗咁多年，黑幫依然愈反愈有！見微知著，喂！明明粗言穢語兇正常採訪記者，阻礙新聞自由，危害社會安定，點解就咁收隊離場，唔係應該將佢哋的返差館查問吓咩？

嗱！由於對方係黑幫人物，記者當時感到十分惶恐，事後驚被尋仇及「點相」，感到人身安全受到威脅，於是離開醫院後前往跑馬地警署報案。功夫茶覺得警方切勿又等閒視之，面對本港黑幫頭目「上海仔」無惡不作，兩度詐病棄保潛逃，走投無路返香港，不但獲保釋放生，更奇怪嘅係，無論法庭同警署，條臭屎蟲都好似自出自入般「灑脫」！一個惡貫滿盈嘅黑幫大佬，何以有此「異能」？縱使遇天羅地網，條粉腸都可以聞風先遁，你估佢真係識「輕功」咩？本報好早前就發現有前退休警司出席佢嘅嫁女宴且坐到主家席，兵賊一家親不言而喻！條臭屎蟲有恃無恐，甚至拍片自詡有「雙安」撐腰，即與內地國安、公安都有交情云云。

究竟條友係屎忽鬼扯旗定係拉大旗作虎皮，香港警方及國安處好應該徹底查個明白，否則香港司法畀條屎蟲搞臭，難以令人有信心！而本報娛樂組亦就「上海仔」粗暴干預新聞自由予以強烈譴責！冀警方予以正視並嚴肅追究。