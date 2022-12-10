正論：拒刪片危及國安　頻侵權禍害香江

互聯網科技日益發達，雖為市民帶來方便，卻遭不法分子利用，淪為罪惡溫床！散播虛假消息、侵害知識產權，甚至宣揚危害國安的資訊等違法問題層出不窮，可謂是觸目驚心！造成如此局面，乃誰之過？是網絡平台敷衍塞責，對「有毒」資訊不聞不問，抑或是港府無能，執法不力所致？港人飽受有害資訊誤導及荼毒，又如何是好？

網絡「毒」資訊的危害，已逐漸顯露於人前，甚至已敲響警鐘！近日在亞洲七人欖球賽南韓站及杜拜亞洲經典健力錦標賽中，先後出現「錯把黑暴歌當作中國國歌」事件。事後，兩場賽事的主辦方均把失誤，歸咎於網絡搜尋之上，無論是原因抑或藉口，顯然兩宗事件與網絡充斥有害資訊脫不了關係！然而，兩場賽事的主辦方均已道歉，提供搜索服務的Google及YouTube卻至今未見公開回應，又如何平息港人怒憤！把黑暴歌當作中國國歌播放，不但是對全港市民的侮辱，更勾起港人痛苦回憶，傷害港人感情，Google及YouTube這個始作俑者，豈可置身事外？

據Google公布的《資訊公開報告》顯示，在去年7月至12月期間，曾收到香港警方分別提出的兩項要求，要求移除7部涉嫌違反《港區國安法》的YouTube影片，惟Google未有理會；至今年1月至6月期間，Google又接獲港府31次移除要求，共涉及147個項目，當中105項涉及「隱私權和安全性」、2項涉及誹謗、2項涉及「國家安全」、1項涉及詐欺，另有37項涉及「所有其他資料」，惟Google只配合移除27個項目，佔整體數目不足五分之一，足見Google的囂張跋扈。

即便Google及YouTube是美國企業，但既然在香港經營，賺取港人的金錢，就理應遵守香港法律，又豈能對港府的合法要求視若無睹呢？然而，縱然不合理，卻因為港府遲遲不對Google採取下一步行動，使到Google更加有恃無恐，無所畏懼。可以說，即便始作俑者是Google及YouTube，港府過於軟弱，亦會淪為「幫兇」，讓奉公守法的香港市民反受其害，港府又如何對得起每日營營役役辛勤工作的納稅人呢？

除了私隱外洩、危害國安之外，網上侵權同樣威脅本港！港府多次強調要推進創新科技發展，又聲稱會重視保護知識產權，偏偏面對網上侵權氾濫，盜圖盜片等情況頻生，卻又像是無能為力，令不法分子逍遙法外，實讓人悲嘆！侵權無異於盜竊，原創者的創意遭不法分子偷走，損失的不只是金錢，還有繼續創作的動力。長此下去，辛勞者一所無得，不勞者頻頻得利，誰又願意繼續努力。

港府絕不能再紙上談兵，必須嚴肅正視網上侵權問題，採取強硬手段打擊侵權的不法分子，保護知識產權，維護原創者權益，方能扭轉歪風，讓香港未來健康發展！