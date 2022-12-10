德國最近出現極右派別復辟的政變陰謀，令人更加認識到現實政治的複雜性。

歐美說是先進社會，文化文明勝於亞非拉的發展中國家。回教中的極端教派被看作是恐怖主義，從歷史的黑暗角落來顛覆現代社會的體制，還可解釋回教為主的社會還未完成工業化，還未進入歐美代表的現代文明。但是，歐美近年興起極端右翼思潮與組織，不少採用納粹主義的傳統主張，要求改變現代社會，回復舊觀。或許表面上看，其宗教色彩不太突出，可是其思想仍然是基督教一脈，假託神和教會來號召發動群眾，政治與宗教混成一體，甚至把宗教從屬於政治，在許多方面，與現代社會去宗教化的性質大相逕庭。這樣的極右思想、行動，是現代社會的反動，抑或是前現代社會殘留下來的異質？

在二次大戰後，歐洲對納粹主義有頗多的反思，但似乎未能在思想文化上起着改變的作用，納粹主義的思想與組織仍然在歐美社會延續，在社會經濟出現問題時，更迅速發展。近年即使在民主政治裏，亦開始形成強大的力量，進入政權，影響政府政策，情況有如二次大戰前納粹黨在德國通過選舉得勢。在先進的歐美國家似乎已形成廣泛的右派、極右派的勢力，德國政變陰謀更凸顯出這樣政治發展的危險。

歐美的情況，一個重要的條件是當地社會不少人生活轉為困苦。一是絕對水平，反映近二、三十年去工業化的後果；另一是被發展中的新興國家經濟增長、社會生活條件改善所追趕，形成相對的落後。二者在生活和感覺上都使歐美社會的中下層失望，傾向於把困難推諉於外來新移民和外國的惡性競爭。新舊納粹主義也都以製造敵人來鞏固政治控制力，也用對外戰爭來轉移內部矛盾，正好符合歐美社會失望的中下層的政治要求。

德國的帝國復辟陰謀只是比現行民主政治中的右派、極右派政黨更進一步，亦同時標誌着這種政治傾向的加強和正轉為現實鬥爭。期間烏克蘭戰爭公開地讓歐美各國政府支持新納粹主義的政權和軍隊，也讓各國新納粹主義可聚集於烏克蘭結成更大的聯盟，在在都助長歐美極右勢力的擴張。循此途徑，若烏克蘭之戰北約勝利的話，歐美的政治便是向新納粹主義轉向，在內對新移民、在外對其他國家會引發更大的迫害。