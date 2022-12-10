中國特色社會主義之所以能發展起來，取得世界矚目的成就，一個重要原因，就是能在堅持改革開放中不斷在經濟基礎、上層建築各個領域展開和實現制度性的創新，打破舊框框，推出新規制，為中國社會主義制度開拓新局面、新天地，豐富內容。

以此觀之，香港回歸後踐行了20多年的「一國兩制」，也在中國的改革開放和世界百年變局面前，面臨着「制度創新」問題，也即「一國兩制」的大框架、總規則可以長期「不變」，但從經濟基礎到上層建築卻應當而且必須與時俱進，適應新的需要展開「制度創新」，改革和調整，這樣，「一國兩制」才能行穩致遠，香港融入國家發展大局，成為中國特色社會主義制度的組成部分。

回歸後，如何實踐和貫徹「一國兩制」，大家都沒有經驗，卻將一些「教條」奉為圭臬：一是英國留下的資本主義制度的經濟基礎、上層建築、思想文化、殖民主義必須絲毫不變。二是香港與內地必須盡量隔絕，不能讓社會主義「侵害」資本主義。三是中央要自我約束，不能管香港事務，要放手「港人治港、高度自治」。四是要以美、英資本主義社會的政治制度為「政改目標」，實現民主普選，這樣才能保障香港的自由、法治和人權。

許多港人認為，只有按照上述「教條」辦事，香港才是「一國兩制」。然而事實證明，這樣的「教條」把香港引向了邪路、混亂、動盪，被外國勢力肆無忌憚的干預，令反對派無所不用其極的反中亂港，「一國兩制」有被顛覆之虞，香港繁榮安定不再，走向衰敗。現在，中央全面管治權和《港區國安法》為掃除這些「教條」、撥亂反正，創造了條件；現在，中央又大力提倡制度創新，香港的教訓總結和未來發展的需要，也離不開各方面的制度創新、改造；現在，香港立法會的改革已在一定程度上完成了某種制度創新，但行政系統、司法系統的制度還紋絲不動，「教條」籠罩。