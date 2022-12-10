近年香港出現移民潮，當中部分人持BNO出走。有人問，他們若是在海外出事或遇到困難，應該向誰求助？保安局的答覆是：找自己國家。這裏的「國家」當然不是指中國，中國政府早就表明不承認BNO作為港人的旅行證件和身份證明，所以，BNO持有人如果需要使領館提供協助，唯一選擇就是向「自己國家」英國求助，至於英國駐外使領館是否願意提供協助則是另一回事，BNO持有人並非英國公民，他們的身份比「二等公民」還不如。

香港有些人不願做中國人，將BNO視為護身符，這本來無所謂，人各有志，不能勉強，何況中國有超過14億人口，根本不差這些人。但要提醒他們的是，BNO並不具備護照功能，到了海外只能自求多福，千萬不要出事，否則恐怕叫天不應叫地不靈。正所謂人離鄉賤，也許只有在海外遇到意外時，才會知道中國人身份的重要。2011年利比亞爆發戰亂，大批中國人滯留當地，中國政府緊急行動，動用138架包機和軍機、17艘包船和軍艦，總共撤回3.6萬名中國公民，堪稱世界奇迹。電影《戰狼II》的撤僑情節就是據此真人真事改編，這種事在過去是不可想像的，也是其他國家無法做到的。

當然，其他國家也會向在海外出事的本國公民提供援助，但是力度和效率都無法和中國相提並論。有一個真實例子：一群來自不同國家和地區的遊客在埃及遭遇集體搶劫，財物和護照都被搶走，當地警察也愛莫能助，遊客們只好向各自的使領館求助。結果呢？中國公民兩天內即獲安排返國，荷蘭公民則等了10天才拿到臨時證件返國。英國公民最無奈，足足在當地困了25天，英國領事館才替他們辦好證件。哪個國家的使領館最「給力」，事實就是最好答案。所以，奉勸那些持BNO投奔英國的黃絲，最好求神拜佛希望自己平安無事，畢竟他們的身份連二等公民也談不上。

除了在海外出事求助無門，BNO持有人在英國的日子也不好過。在通脹惡化、經濟低迷之下，英國各行各業都在鬧罷工，民眾日常生活大受影響，這個寒冬特別難捱。首相辛偉誠束手無策，竟揚言要制訂全新嚴厲法律針對罷工潮。這就奇怪了，英國不是自詡自由國家嗎？為甚麼要限制罷工？如果不是因為政客無能，將經濟民生搞得一團糟，怎會出現罷工潮？