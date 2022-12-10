內地爆發了一輪零星的白紙運動後，中央果斷順應民意放寬防疫，並發放「新十條」措施，包括將強制集中隔離改為具備條件可居家隔離、不再對跨地區流動人員查驗核酸檢測陰性證明和健康碼、不再開展落地檢、不得採取各種形式的臨時封控等。國務院聯防聯控專家甚至呼籲民眾，要以平常心對待新冠病毒感染。

連內地都如此大尺度放寬，人們均寄望港府可以跟從，惟令人失望的是，港府只作出小幅讓步，僅讓確診及密接者隔離期縮短至5日，口罩令、疫苗通行證、安心出行依然繼續。有傳媒引述消息指，主理抗疫的官員因為過不了自己的心理關口，不肯大幅度放寬防疫措施。倘消息屬實，簡直豈有此理；倘是傳媒老作，則有煽動官民對立之嫌。

不是嗎？作為主理抗疫的官員，不是從實際科學情況和社會福祉出發，而是以自己感受為大前提，因為擱不下面子而堅持無謂的防疫，阻礙社會復常，不是豈有此理是甚麼？倘傳媒引述消息錯誤甚至老屈，這種報道顯然會激起官民對立情緒，大有煽動仇恨之嫌。

其實香港在年初已經歷了疫情大爆發，直到近日確診人數又再急升，早已證明了新冠病毒不可能在世界上消失，日後疫情也會時增時減；加上大部分市民已經染疫，知道現時的新冠病毒同感冒沒甚麼分別，早已能夠以平常心看待。唯獨是我們尊貴的局長，一時說與病毒共存等於共赴黃泉；一時又說要顧及一老一幼；再不然就是拿第5波9,000多名病歿者說事，反問放寬防疫是否對得住死者。把話說得太盡，結果內地一個急轉彎，有人便覺得下不了台。香港始終需要復常，為了全港市民和商界着想，懇請局長也以平常心看待之！