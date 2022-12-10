中國政經界的主事者素來說話算話，如今又多添了一個好例子。今年10月至11月初，人民幣匯價和香港股市都曾大幅度下挫，跌市的原因固然跟外圍環境有關，但不少歐美大戶鼓動風潮，刻意製造恐慌理由，試圖沽空獲利，也是一個重要的因素。當時中、港投資市場人心惶惶，很多人都琢磨着自己是否也該清倉。

上月初香港舉辦了一連3天的國際金融領袖投資峰會，中國證監會副主席方星海接受訪問，面對當時的跌市，他吐出一句，說：「不要跟中國和香港對賭。」假如你讀不懂方星海的說話，在該月仍然使勁地拋空，如今恐怕會輸得只剩一雙草鞋。

回顧整個11月，人民幣匯率累計上漲了1,300個基點；剛踏入12月，升勢更盛，兌美元一舉升破了「7算」關口。至於香港股市，在10月尾亦曾探底，恒生指數向下直叩14,000點大關，但自從方星海發話之後，恒指已大幅度反彈，最近更重上19,000點水平，跟低位比較大漲超過三成，那些與中、港對賭的人，很多都悔不當初。

早前人民幣和港股之所以大跌，是因為中共召開二十大會議後，部分外資大行不懷好意，四處散播謠言，說中國對外開放、以經濟為先的發展方向可能有變，此說當然大謬不然，只有愚者才會相信。中國國家主席習近平在2018年出席首屆中國國際進口博覽會開幕式時已經明言：「中國推動更高水平開放的腳步不會停滯！中國推動建設開放型世界經濟的腳步不會停滯！中國推動構建人類命運共同體的腳步不會停滯！」很多股匯投資者的腦袋未免太不靈光，他們寧可聽信坊間的流言蜚語，也不相信中國領導人的講話。這些人自己犯傻，如今當然要自食其果。