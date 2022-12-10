立法會保安事務委員會日前開會，有議員問到倘持有英國國民（海外）護照的港人在外地遇上困難，入境處會否提供協助，局方回應指相關人士可以「搵番自己國家」。有走佬黃人電台節目主持隨即教路BNOer，可以適時選用不同身份，食盡兩家茶禮。黃人就是這副德性，以生命活出「禮義廉」的真諦，從不知無恥為何物。

港官早前才說「我哋雖然係君子，但好多小人」，現在證實所言非虛，看黃主持大講既然當局重申不承認BNO為旅遊證件或身份證明文件，那即是說當局對BNO是視而不見的，他建議黃人出外除帶外國護照，更要帶齊香港身份證、特區護照，遇事便可向中國領事館求助了，說到鬆毛鬆翼處更來一場誇張的捲舌普通話小劇場，模擬黃人該如何與領事館人員對答，只要死不承認BNO身份，「冇衝突㗎喎，吓嘛？」太平盛世無事生事，危難當前便求助中國領事，黃人端起碗來吃肉，放下筷子罵娘，絲毫不覺得有問題的思維，教人O嘴。

黃人看風使舵，令人想起了碰見鳥就充作鳥、碰見獸就充作獸的蝙蝠，但擅長鑽營、天生愛打洞的黃人比蝙蝠就聰明多了，他們會看準時機，按着形勢把蝙蝠的方法照着用或反過來施用，而且還沾沾自喜，恬不知恥地向同路人教路。

難道黃人忘記了前年才舉牌「請求美軍登陸香港，保護香港人民」的「異」舉嗎？若在外遇事，何不照辦煮碗？甚至可像早前黃人一窩蜂上網貼出自己BNO證件洗版那樣，好不威風地秀出英國政府發給閣下的證件，一路操往外國領事館求助，為何要那麼樣衰，隱瞞身懷BNO的事實，竟反過來求助於閣下曾竭力呼籲世界施加制裁的中國？莫非所謂「核爆都唔割」，原來是指與中國的關係啊？