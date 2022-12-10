在國務院公布「新十條」措施、進一步優化防疫工作後，港府亦再鬆綁，確診者及密切接觸者的隔離時間縮短至5天，抵港人士需每天進行快測至抵港後第5天。特首李家超強調，這是在風險可控的前提下的恰當調整。他表示理解市民對「通關」的期盼，港府將繼續與內地保持緊密聯繫，並根據實際情況優化防疫措施，確保有序穩妥地前進。

大眾一直期盼社會全面復常，特別是與內地恢復免檢疫通關。「新十條」為兩地通關帶來曙光，雖然現時香港確診數字每日過萬宗，短期內實現與內地免檢疫通關較不現實，但政府仍應藉此次內地改變防疫政策的機會，更積極與內地溝通，爭取通關時間表及路線圖，改善各種瓶頸問題，推進通關進程。

疫情3年，許多市民無法和內地親友團聚，企業家難以北上洽談生意，內地遊客幾乎絕迹，本港經濟迎來寒冬，市民荷包縮水，苦苦支撐生活。為拯救本港經濟民生，與內地通關復常宜早不宜遲。

現時病毒Omicron的傳染性雖增，但致病性、毒性大大減弱，全球專家都指出，目前流行的變種病毒已不同，死亡率亦大幅下降。再加上疫苗、藥物及醫療系統已得以強化，本港應積極與內地尋求在疫情防控標準、手法等方面統一，爭取盡快實現免檢疫通關，便利兩地往來及讓經濟復甦。

為推進社會復常，港府亦應因時制宜，適時進一步調整防疫措施，如豁免進入商場、街市時掃描安心出行、放寬入境限制、減少使用率低的防疫設施以釋放用地等。而對於市民而言，現在最重要是保持戒備，盡快加強疫苗加強劑的接種進度，鞏固本港防疫成果，為兩地恢復免檢疫通關創造更多有利條件。