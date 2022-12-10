台灣嘅台積電正式落戶美國，山姆大叔自然滿心歡喜，皆因最高端嘅晶片都會在美國生產。同文說，台積電嘅核心先進技術將被美國收歸囊中，遲早連根拔起，永久變成「美積電」，真是一語中的！台灣連「護國神山」都失去，應了「賣大包，任人抄」！

古人說，「安民之本，在於擇交。擇交而得，則民安；擇交而不得，則民終身不安」。這真是慧語，一句「擇交而得，則民安」，道盡外交政策嘅神髓！睇吓沙特阿拉伯棄美國如敝屣，毅然一心一意投向中國，以最高規格歡迎國家主席習近平，雙方簽署全面戰略夥伴協議，同意一帶一路協調合作，每兩年於兩國輪流舉行一次元首會晤。據悉，多家沙特和中國企業已簽署34項投資協議，範疇遍及能源、資訊科技、物流和建造業。

習近平訪問沙特意義非凡。不要忘記美國與沙特因人權和石油減產問題而交惡，7月拜登訪問沙特時，其歡迎規格同習近平一比，真有天淵之別。沙特國王薩勒曼指沙中兩國在多個問題上擁有重要共識，甚至形容中方嘅利益就是沙方嘅利益；這一切看在拜登眼裏，恐怕不是滋味！沙特受惠於石油收益暴增，其政府料今年財政盈餘將達約2,100億港元，超過原先估計。看來，沙特與中國變成全面戰略夥伴，係明智嘅「擇交而得」，可謂「錢途無限」，充分表現識時務者為俊傑！

中國駐美大使秦剛批評美國推出多項對華半導體限制措施，屬嚴重戰略誤讀誤判。美國針對中方嘅措施，料使全球半導體產業於未來3年損失近100億美元，其負面影響不可忽視。秦剛說得好，小院高牆、脫鈎斷鏈損人不利己。與中國脫鈎就是和世界潛在嘅最大市場脫離，與中國斷鏈就係與機會斷鏈。