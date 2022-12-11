正論：視法律如同無物　香港是誰家天下

港府高官口說網絡並非法外之地，甚至有意為《網絡安全法》立法，說的比唱的還動聽，但實際上卻是講一套、做一套，網絡不僅不法或虛假訊息充斥，侵犯版權事例更是比比皆是。尤其是美企Google旗下的影片分享網站YouTube，內裏頻道經常非法上載未經東方傳媒機構授權的獨家新聞圖片和影片，以及盜用網頁新聞內容。有關頻道毫無成本卻坐收大量點擊和廣告分紅，每次都要東方勞師動眾循法律途徑討公道，惟Google對YouTube的規管始終沒有改善，港府執法部門更是敷衍塞責，束手無策。

東方做，網賊盜。YouTube旗下頻道盜用東方新聞內容已到了極之猖獗的地步，當中尤以反中亂港頻道「升旗易得道」最無法無天。去年12月9日，該頻道公然盜用東方採訪女嬰與菲傭被綁架案直擊警方「救參」的獨家圖片，更將圖片放在當眼位置增加點擊，視東方辛苦採訪得來的新聞版權如無物。另外，一個由「mary chan」開設的YouTube頻道，由今年2月至今年10月，上載數百條影片，博得2.5萬點擊率，當中便包括盜用大量《東網》的影片及獨家圖片，即使當中已加上東網水印，一樣照偷不誤，恬不知恥。

至於其他YouTuber盜用東方網頁內容，甚至原汁原味照讀東方報道當為己出，同樣多不勝數。儘管東方作出投訴以至發出律師信，但有關侵權行為至今並未停止。

這些頻道利用東方新聞賺取點擊率和分紅，利之所在，鋌而走險，不足為奇，但奇就奇在言必稱重視知識產權的美企Google及旗下的YouTube言行不一，縱容侵權行為。必須強調，言論自由、資訊自由並非沒有底線，網絡並非法外之地，所有經營者及用家都一樣必須遵守法律。事實上，若涉及侵犯版權，Google及旗下的YouTube都有機制將相關內容下架，偏偏東方版權遭侵犯卻置之不理，這些美企所謂重視知識產權，真不知從何談起。

當然，Google及旗下的YouTube視本港法律如無物，不是無緣無故的，而是被慣出來的，說到底就是港府怯洋懼外、面對美企先自矮了一截、不敢據理力爭、不敢有法必依所致。可以看見，這家科技巨擘不僅不重視東方的知識產權，直情連港府及特首也不放在眼內。近期接連有播錯國歌事件發生，繼七人欖球賽多次將港獨黑暴歌當成國歌播放，日前在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽又發生同樣事件。

事後有指大會播放的國歌是從YouTube搜尋得來，同南韓七欖賽播錯國歌的「原因」大同小異，Google動輒將港獨黑暴歌等同「國歌」置頂，當成正確資訊示眾，顯然有誤導成分，甚至說是刻意侮辱港府和中央也不為過。須知港府曾向Google提出33次要求，希望移除涉及違反《港區國安法》、「隱私權和安全性」、誹謗等內容的YouTube影片，涉147項目，結果該公司僅移除18%相關影片，擺明就是目無法紀，忽悠港府。

實際上，早在今年4月特首選舉期間，Google已好不囂張地突然封殺李家超選舉辦公室在YouTube開設的頻道，還振振有詞聲稱是為了配合美國的制裁。反觀同是美資公司的Meta旗下Facebook、Instagram表明不會封殺，益發凸顯Google政治打壓。如果說，Google封殺李家超選特首，港府無可奈何，那麼，刻意將港獨黑暴歌當成國歌置頂不肯移除，任由YouTube縱容侵權行為，港府有法不執，是否助長了Google氣燄，還用問嗎？

歐盟法院日前裁定，若用戶可以證明透過Google網上搜尋資料不準確，Google就須刪除相關結果，可見任何自由都有界線，任何國家和地區都不容許互聯網發放虛假訊息，更不容許踐踏法律。這些年Google在海外涉及濫用市場地位、違反競爭、侵犯私隱等原因，多次被罰巨款，為何獨在香港例外？更不必說，YouTube誨淫誨盜，任由大量無遮無掩將性器官裸露人前的影片任君觀看，涉嫌觸犯電影、報刊及物品管理相關條例，荼毒青少，港府依然無動於衷。

人必自侮而後人侮之。要不是港府一直表現軟弱，面對美國科技巨企先自腳軟，網絡又豈會淪為無王管之地？執本港報業牛耳的東方傳媒機構，又何至於知識產權不受保障？以至於港獨黑暴歌被誤當國歌，在國際場合公然播放，連國家尊嚴都盡喪。回歸25年，香港仍然是洋人橫行無忌的天下，寧不悲乎！