娛圈單打：人生若如周潤發　何妨瀟灑走一回

孔子說，七十而從心所欲不逾矩。不經不覺，67歲的周潤發很快便到「不逾矩」之齡，他亦愈活愈輕鬆，完全就是從心所欲不逾矩的人辦。香港人不時可以在行山徑、街市、大牌檔，甚至港鐵、巴士等地方野生捕獲發哥，他亦不吝親民作風，不但同街坊談笑風生，更往往主動Selfie合照，逗得大家開心不已。可以說，有發哥的地方，就是有笑聲的地方。

最近發哥挑戰自我，參加「香港越野錦標賽2022」的10公里賽事，最後以56分39秒完成，在男子先進組41名跑手中排第37。當然，排名對發哥來說已不重要，重要是完成了一項挑戰，還可以與一眾跑手同樂。

比賽結束後，發哥再展親民本色，跟參賽健兒大合照留念，又跟跑友們自拍。如此奇遇，跑友們固然喜出望外；而貴為巨星級的發哥毫無架子，更是叫香港人如何能夠不愛他？

發哥在影壇打拚多年，造就無數經典角色，甚至曾過江到荷里活發展，與奧斯卡影后茱迪科士打演過對手戲，堪稱港人之光。發哥出身貧寒，有今日的成就，除了外在條件優越，更多是靠自己捱出來。

然而，不少出身貧寒的明星，名成利就便忘乎所以，為何獨是發哥可以做到如此瀟灑貼地？如此無欲無求？發哥曾言，他最大的理想就是「做一個快樂的普通人」，認為「人生中真正難的不是賺多少錢，而是如何保持一顆安寧的心，過着平凡而快樂的生活」。有指身家達20億元的他已成立慈善基金，將身家全數捐出做善事。如此境界，全世界恐怕就只有發哥一人做得到。