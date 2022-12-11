功夫茶：勿再嚴防測污水　盡快鬆綁利復常

疫慌持續近3年，全球好多地方紛紛踏上復常之路，惟香港已滯後競爭對手如新加坡等至少大半年，連內地亦已果斷順民意放寬防疫措施，官媒甚至發文指Omicron致病力和毒力明顯減弱，想「赴黃泉」睇怕冇咁易！香港官僚卻一味喊驚，早前仲夠膽死話「不排除防疫措施要走回頭路」！喂！一年之計在於春，講啲咁喪氣嘅說話，點「穩經濟、尋新路、創機遇」吖？分明倒米啫！

香港於防疫上一味笨實加個箍，嚴防死守，自設疫障搞到經濟復甦無能，再唔徹底放寬防疫入境限制，與國際重新全面接軌，所謂「香港回來了」，功夫茶只能噴一句：撞鬼就有！嗱！有論者叫防疫大局長切勿以自己感受為大前提，應闖過自己心理關口，放下面子咪諸多藉口嚴防死守，咁只會阻住個地球轉，令香港回不到從前嘅繁榮！

中大呼吸系統科講座教授許樹昌尋日向傳媒表示，近日每日都錄得逾萬人確診，尋日新增14,377宗確診，再創疫情反彈後新高！許教授指出，隨着疫情發展，本港感染新冠人數有可能超過90%，加上疫苗接種率高，社區已形成「防重症屏障」，大部分係輕症，危重症約20宗，認為香港可說係與病毒共存。既然跟病毒共存，建議取消「圍封強檢」同埋污水監察等措施，認為成效和意義不大，又強調不應用「躺平」來形容防控措施嘅調整，因背後仍有好多工作做，譬如推高疫苗接種率。

呢嗱！專家講嘅嘢，大有道理。事實上，本報早喺9月中旬已喺頭版指出，污水檢測及圍封強檢成效不彰兼勞民傷財。有醫學專家批評政府防疫策略自相矛盾，容許患者居家隔離，故大廈污水帶病菌在所難免，倡議取消污水檢測、圍封大廈，隨即引來各界和應。其實好幾個專家都話應取消圍封強檢和污水檢測，今許教授又再重申一次，花崗岩石頭腦嘅港產官僚，唔好咁死牛一邊頸！唉！所謂「用詞精準」，亦不過係自欺欺人，到頭來被人欺而已！做大官同做大國手畢竟有啲唔同，從政有時不得不順應民情、民心，內地都唔堅持「動態清零」就知喇，甚至仲話從專家角度而論，病毒已變異成另一種疾病，主要係上呼吸道感染且傳染力強，應改名「新冠病毒傳染病」！

專家一再強調，病毒傳播力強，但殺傷力減弱，而疫苗接種率高時，順應時勢調整策略係明智嘅！港府應撤銷無謂嘅嚴防如圍封強檢，日夜測污水就好似希臘神話中嗰位叫薛西弗斯被懲罰將一塊巨石推上山頂，塊巨石又滾回山下，佢又再推上去，沒完沒了，成個傻佬咁款！香港要復常，好多嘢要更新指引，疫苗通行證、安心出行應取消，戶外活動都可考慮取消口罩令，香港要盡快復常，官僚要放下心魔！