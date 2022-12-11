世界視線：大舉拘捕極右派　德國政府挽民望

9月初德國民意調查顯示，人民對現政府的滿意度是31%，創二戰後歷史新低，如今政府提升滿意度爭取同情的機會來了！12月7日大清早，德國當局出動3,000多名反恐警察在全國130個住處大搜捕，共25人因涉嫌陰謀推翻政府被逮捕，其中有兩人在奧地利及意大利落網。被捕人士中，有一名是俄羅斯女性，多人來自極端組織「帝國公民運動」。

嫌疑領導是海因里希十三世，祖上曾是德東圖林根州統治者，組織成員包括退役德軍特種部隊軍官及軍人，他們不承認聯邦德國的合法性，打算建立軍隊，密謀襲擊國會，擁立海因里希十三世為統治者，圖復辟「德意志國」。

出動3,000人警力大搜130處，還在境外拘捕兩人，官方更揚言這類極右組織有二萬多人，可見德國反恐情報工作真是無孔不入！但為何只拘捕25人？不是大張聲勢用大炮打蚊嗎？根據德國法律，意識上反政府不是罪，只有計劃武裝及施行恐怖主義破壞殺害以奪權才有罪，被捕者要經過審訊才可弄清事實定罪。

政府的大動作自然引發政黨、傳媒及民意沸騰。特別是有俄羅斯女性牽涉在內，引發猜測難道又是俄羅斯介入？克里姆林宮發言人佩斯科夫指事件是德國內部問題，否認俄羅斯政府介入。不過，不能否認俄國極右復辟主義者和德國同路人長期有聯繫及合作，以俄國的情報能力也不可能不知情，但相信只有危言聳聽的德國媒體才會傳揚俄政府介入。

另外，德國鐵路電纜今年10月8日被蓄意破壞，導致北部鐵路交通中斷約3小時，司法部居然有意把這夥「恐怖主義者」也納入追查範圍內，是否在轉移視線？再一隻黑羊當然是右翼另類選擇黨，該黨自然抗拒這種標籤，難道德國上世紀七、八十年代綁架殺害大資本家及政治人物的極左赤旅恐怖主義者，就是左翼社會民主黨的同路人？無疑現政府也承認德國極右接受暴力奪權的民眾是一盤散沙，根本毫無實力可有效武力奪權。當然又有輿論吶喊這又是德東問題！

社會上明智的聲音反而警醒大眾，首先不要被這一小撮極右意識形態燒壞腦的人嚇倒，面對德國國家龐大的反恐機器，他們這種遊戲機式奪權只是引火焚身的鬧劇！但現政府管治不濟，使這類「政變」出現，加上「反恐」政治大動作替自己解套爭取同情，才使人驚訝及憂慮。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻