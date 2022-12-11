歐洲反戰反援烏的示威日盛，匈牙利也一票否決歐盟援烏的逾百億歐元項目。歐盟似在政治轉向，支援烏克蘭的勢力減弱。即使波蘭在美國支持下還是要出兵出武器助烏克蘭攻俄羅斯，但本身實力有限，財力不足。若美國的經費來源有問題的話，亦難以獨力撐烏抗俄，關鍵因素便是美國的取捨。

美國金融資本的目的在於利潤，不在於戰爭，戰爭與國際政治動盪，只是讓資本可以在國際金融市場上操縱獲利，不會願意玉石俱焚。相反，軍工產業必須有戰爭才可以擴大生產，擴大科研，戰爭是它們的目的。金融資本與軍工產業可以合作，但是基本利益不同，矛盾加劇的話，便會引發鬥爭，而二者之中還夾有意識形態之爭，一是美國為首的白人基督教排斥異教，敵視其他族群；二是極端主義的法西斯思想，從宗教進而成種族主義，它們都瘋狂地不顧現世，迷於宗教式的狂熱，不惜犧牲，相信基督教的神祇會最後救贖他們。

資本，無論是金融或軍工產業，還屬世俗，還有成敗風險計算；意識形態的迷執，卻是否定一切與之不相合的人、社會與世界，毀滅性更大。資本與意識形態可合可分，沒有必然的規律，因而經歷納粹主義的二次大戰後，資本最初也是圍剿極右派的意識形態。可惜美國戰後接收了眾多的納粹主義及其同道者，冷戰更助長新舊納粹主義在美國用不同形式延續。

今天，因各種原因，極右派思想在歐美勃興，與美國為主已全球化的金融資本和軍工產業鼎足而立。歐洲的極右勢力更大，缺本土金融資本與軍工產業的抑制。烏克蘭戰爭代表着美國資本與歐洲極右勢力的合作，會不會尾大不掉，形成歐洲極右勢力反過來挾持美國呢？

尚幸歐洲還有傳統的中間與偏左勢力，還要爭取歐洲本土大多數民眾的安全與利益。烏克蘭戰爭對歐洲的破壞深遠，美國的國際輿論與歐洲極右勢力不可能一直瞞騙歐洲民眾，當前便是後者的起而反抗，表現在歐盟及德、法政府的異動。如果美國沒法在烏克蘭取勝，軍費支出浩大，打擊金融，金融資本會否再度捨戰爭而取經濟發展帶來的金融利益呢？若如此，烏克蘭乃至美國的金融收縮政策會告一段落，聯儲局量化寬鬆的政策可讓金融資本再來一場歡樂盛宴，烏克蘭人民便白白犧牲了。