烏克蘭自上個世紀90年代在美國西方對前蘇聯實施「顏色革命」（那時稱為和平演變）中分離出去，很快她和俄羅斯一樣，聽了美國經濟學家的大忽悠，搞「休克療法」式的改革，國有資產被特權寡頭財團和外國大企業侵吞、瓜分，經濟崩潰而混亂。30年來，烏克蘭人的收入低於1990年的水平。「獨立」後的烏克蘭，政治、經濟深度腐敗，國家成了外國附庸。這個時候，有一個叫澤連斯基的喜劇演員，演了一部叫《人民公僕》的電視劇，飾演烏克蘭總統而走紅；後來澤連斯基真的當了總統。

經過30年的折騰和教訓，烏克蘭人已經認識到，該國向資本主義轉變，其實是寡頭集團和一小撮精英與資產階級共謀掠奪公共部門，一夜暴富。他們也知道，西方的金融援助一直要求烏克蘭實施他們制訂的改革方案，打着財政克制和緊縮的旗號，讓大部分人民陷入困境。在這個過程中，烏克蘭實際上已被美國和西方「經濟殖民」。

在國際資本眼中，烏克蘭的土地最有「經濟殖民」價值。烏克蘭的土地十分肥沃，「在一個受氣候變化影響的世界中，肥沃的土地將成為愈來愈有價值的資產」。烏克蘭的土地叫「黑鈣土」，含高濃度的腐殖質、磷酸、磷、氨等，美國和西歐的農業公司已經收購了烏克蘭數百萬公頃的「黑鈣土」農田。

不管世界怎麼變化，今天看來，俄烏戰爭實乃人類社會最古老的土地之爭、版圖資源之奪。只是，當代國際關係至為複雜，在分析和對待俄烏戰爭時會有各種說法，諸如「國際地緣政治」之說、「大國博弈」之說、「代理人戰爭」之說。有了這些說法，方便有利可圖的第三者都來搞一手，根據自己的需要界定俄烏之戰的某種性質。

在前蘇聯加盟共和國框架下，本來俄羅斯和烏克蘭是沒有「國土版圖資源」之爭的，因為分裂，造成了今天的結果，俄烏同時受害，只益了美國西方！