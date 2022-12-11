入鄉隨俗，入境問禁，到了任何地方都必須尊重當地習俗，遵守當地法律，這是最基本的常識。但有一類人似乎與眾不同，他們有着天生的傲慢與偏見，自恃財雄勢大，靠山強硬，因此唯我獨尊，目中無人，甚至視法律如無物。例如Google及YouTube這種美國企業，在香港好像擁有特權似的，執法當局竟對他們束手無策，可謂咄咄怪事。

近期大型國際賽事中，一旦有港隊出戰，經常出現播錯國歌的政治鬧劇，不是一般錯誤，而是將港獨歌曲當中國國歌，擺明侮辱包括香港人在內的所有中國人，是可忍孰不可忍？究其原因，主要是互聯網公司Google搜尋器將港獨歌曲以「香港國歌」的介紹呈現而且置頂。儘管港府向該公司嚴正反映，要求移除違例歌曲，但對方一直懶理。日前該公司更自爆去年7月至今年6月，港府曾向Google提出33次要求，希望移除涉及違反《港區國安法》、「隱私權和安全性」、誹謗等內容的YouTube影片，涉147項目，結果該公司僅移除18%相關影片。

到底是誰給予Google特權，可漠視港府合法要求？其實任何公司都沒有特權，在香港經營就須遵守香港法律，即使是背景不簡單的跨國企業也不例外。互聯網公司拒絕移除涉嫌違例的影片，固然反映本身傲慢囂張，也反映港府執法軟弱，只因Google是美國企業，所以不敢摸老虎屁股。

歐盟法院日前裁定，若用戶可以證明透過Google網上搜尋資料不準確，Google就須刪除相關結果。由此可見，言論自由並非沒有界線，任何國家和地區都不容許互聯網發放虛假訊息，更不容許踐踏法律。這些年Google在海外涉及濫用市場地位、違反競爭、侵犯私隱等原因，多次被罰巨款，難道在香港可以例外？

過去許多西方國家在中國擁有治外法權，洋人在中國大地上成為一等公民，中洋犯罪，同罪不同罰。尤其在香港，英國人更是高高在上，那是舊中國最屈辱、最黑暗的時代。然而時移世易，今天的中國已不是過去的中國，今天的香港也已不是英國管治的地方，治外法權早就不存在，任何企業都必須遵守本地法律，這是不容置疑的。互聯網公司若繼續拒絕移除涉嫌違法的片段，港府必須嚴格依法辦事，不能被人以為軟弱可欺，更不能令煌煌國法淪為無牙老虎。