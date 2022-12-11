踏入12月，本應瀰漫節日氣氛，奈何在能源價格高企、通脹猛於虎的當下，整個歐洲亂成一團。英國工潮持續，多個機場邊檢人員密謀聖誕至除夕期間罷工，估計起碼有200萬旅客受影響；法國同樣頭痕，法國航空公司的工會計劃在本月22日至明年1月2日罷工；就連葡萄牙航空公司的機組人員亦有罷工打算。再加上美國在背後插刀，《降低通脹法案》以補貼及稅務優惠明撬歐洲汽車製造業及綠能公司到美國設廠，歐洲經濟雪上加霜，基層民眾水深火熱。

另一邊廂，自俄烏戰爭開打以來，美國要求歐洲盟友共同制裁俄羅斯，導致歐洲陷入能源危機，不得不轉買美國天然氣。美媒援引數據估算，從美國購買6,000萬美元一船的液化天然氣，運抵歐洲時價格飆升至2.75億美元，一艘船獲利高達逾1.5億美元。事實上，法國總統馬克龍早就炮轟，美國賣給法國的天然氣價格抬高4倍，豈是對待盟友之道，奈何你有你鬧，美國睬你都傻。

面對內憂外患、美國插刀，馬克龍聲言要將美國違反公平競爭告上WTO去。但他自己也心知肚明，告去WTO根本無用，皆因美國不會遵守，美國甚至猖狂到連國際刑事法院法官都要制裁。作為歐盟的領頭國家之一，法國與其將美國告來告去，不如切切實實拿出反制措施，阻止美國硬撬歐洲企業及高價出售天然氣，並積極推動與俄羅斯和談，停止俄烏戰爭，解決能源短缺，降低通脹，這才是急民所急。

然而看歐洲議會，至今仍在高舉人權民主大旗，虛談廢務，浮文妨要，根本無人在意基層人民的痛苦。整個歐洲就是由一幫頭腦灌水、生活無憂、意識形態大過天的高等白人把持，任由美國魚肉，甘之如飴。