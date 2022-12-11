中東石油王國沙特阿拉伯，明擺着是「大細超」，今年先後接待中美兩國元首往訪，但待遇大有不同。7月時，美國總統拜登親自去叩門，但只是換來沙特王室的冷淡對待，就連歡迎儀式亦十分簡慢。

拜老頭希望沙特能夠增加石油產量，以應付因俄烏戰爭引發的全球能源危機，但對方態度漠然，只象徵式地答應將每日產量增加一萬多桶。不過，待這位美國總統走後，沙特隨即尋個理由，聯同其他中東產油國，將每日的產量大削200萬桶，此舉無異於狠狠地賞了拜登一記耳光。

沙特王室應付美國總統，是近於橫眉以對，但迎接中國國家主席習近平的訪問，卻是竭誠以待，用上最高規格的禮遇。習主席的專機剛飛入沙特空域，該國立即派出4架戰機護航，及至專機降落時，沙方又另外出動多架飛機，在空中噴出彩煙，以示歡迎貴賓。沙特此舉似乎是有意為之，就是要以習主席之榮，反襯出拜登之辱。

習近平此行，會與沙特簽訂價值約300億美元的商業合約。近年，美國聯同盟友，以「莫須有」的罪名打壓中國電訊設備商華為。然而，是金子的終究會發光，據說華為在沙特頗受歡迎，今次中沙兩國的「大刁」，亦有這家公司的份兒。

中國與中東石油國家交好，最讓美國惴惴不安的，是擔心往後國際間的石油交易，會逐漸捨美元而取人民幣。一直以來，美國之所以敢濫發錢鈔，正是仗恃國際貿易主要是用美元結算。如今人民幣的國際地位不斷提升，時長日久，美元的江山就會被逐漸動搖。

當美元價值下跌，美國的巨額國債就未必能支撐下去，一旦崩塌，山姆大叔恐怕會被壓斷脖子。