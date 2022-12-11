歐盟法院日前裁定，美國科網巨企Google（谷歌）須移除搜尋結果中明顯錯誤的資料。是次裁決好比一面照妖鏡，照出了谷歌在賺取暴利的同時，將錯誤資訊呈送給用戶，以訛傳訛的行徑不為法院所容，同時亦狠狠地教訓了是非不分的黃人，應從今天起學習如何誠實使用電腦及人腦。

有別於將黑暴歌曲當成「Hong Kong anthem」的搜尋答案並將其置頂，這種並無爭議空間的錯誤，是次官司源於兩名投資集團行政人員不滿網上搜尋結果，將他們的名字錯誤地連結到一些批評集團投資模型的文章，遂要求刪除相關搜尋資料及縮圖，但谷歌以不知道資料是否真確為由拒絕。惟就在歐盟法院裁定谷歌須刪除相關結果後，這科技巨擘表示，相關網址連結及縮圖已經不能再在網絡搜尋及圖片搜尋結果出現，強調相關內容早已下架。谷歌是如何處理明顯錯誤的資料，可見一斑。

早在歐盟法院作出此一以正視聽的裁決前，本欄已經指出在「黑暴歌當國歌」事件中，谷歌「將錯的答案當成正確並呈送給使用者」，絕對有責任，如今法院的裁決證明了社會上仍有識法、理性之人。至於多名為谷歌死撐護航的黃人KOL，甚至搬出甚麼鬼演算法來狡辯，揚言「呢啲係網民熱門搜尋嘅數據，Google冇辦法亦都冇責任㗎喎」，現在谷歌亦以行動證實了黃人就是皇帝唔急太監急，一味愛「鬥噏」。

谷歌的始創人Larry Page曾經說過：「你或許認為使用Google很棒，但我仍然認為它很糟糕。終極搜索引擎基本上會了解世界上的一切，它總會給你正確的東西。我們還有很長很長的路要走。」這番說話反映谷歌存在不少有待改善之處，絕非識條不銹鋼的黃人般吼叫「冇責任㗎喎」。