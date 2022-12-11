日前在杜拜舉行的亞洲經典健力錦標賽，再次出現把與「港獨」有關的歌曲當作中國國歌播出事件，這是對全國人民的侮辱，更威脅國家主權及安全，必須嚴肅追究責任。

據亞洲健力聯盟解釋，技術團隊未了解正確中國國歌，並從網上搜尋下載錯誤歌曲作準備而引發事故。然而主辦方承認早已收到港隊提交的正確國歌，更有現場工作人員指當時直接從YouTube播放。在不確定網上歌曲的正確性並已持有正確的歌曲檔案下，為何依然使用YouTube播放？上述解釋極其荒謬及可疑，更可能是反中亂港勢力有意為之，必須徹查。

針對港獨歌曲置於國歌搜尋結果前排，創科局已向Google提出嚴正交涉，要求糾正，惟Google未有進一步行動。據Google公布的報告，去年下半年港府提出的82項移除要求，逾六成沒有採取行動，包括7部可能危害國安的影片。Google在得悉問題後一拖再拖，更令人質疑存心縱容港獨，其態度不能接受。

網絡不是無法地帶，任何企業在港經營都須遵守香港法律及國安法，並尊重中國主權，不能支持港獨。即使作為科網巨企的Google，亦不容挑戰「一國兩制」。搜尋引擎的結果由大數據演算法生成，Google有能力改變置頂欄目，而其亦曾配合歐洲私隱法例移除或更改搜尋結果。

就上述事件，Google必須負起最終責任，撥亂反正。而政府應繼續強烈要求YouTube把相關歌曲盡快下架，警方亦要加緊進行網上巡邏，如發現任何可能構成或導致國安罪行的電子訊息，警方更可根據《港區國安法實施細則》附表4，要求服務商作出禁制行動，多管齊下，杜絕同類事件再發生。