後天（13日）是南京大屠殺85周年，這天是國家公祭日，紀念日本侵華戰爭中所有中國受害者與死難者。有團體早在一個月前在港九鬧市懸掛橫額，呼籲市民當日自行默哀一分鐘悼念。85年前，日軍攻佔南京，大屠殺手無寸鐵30萬平民和戰俘，縱火搶劫；81年前，香港淪陷，被日本侵略軍糟蹋了三年零八個月，人口由淪陷前160萬人減到香港重光時只餘60萬人。香港和南京同受日寇侵略屠殺厄運，香港和全國人民同遭日寇侵略戰火的蹂躪，休戚與共，同一天空，更必須患難相扶，同仇敵愾。

可是，自2014年全國人大常委會決定12月13日為國家公祭日之後，香港一如回歸前，不主動大力推行愛國反霸教育，不會強烈反對日本軍國主義復活。即使對國家公祭日這樣重要的紀念日，即使港人有過三年零八個月被侵略被屠殺被奴役的苦難經歷，特區政府機構及議會，以至受政府資助的學校和福利機構及團體的悼念調子，都是低處未見低，只是極少數官員和領袖舉行一些儀式便算了。

正由此，可以發現無論特區政府也好，愛國的社團機構也罷，儘管歷年也在愛國文宣活動教育的籌辦上花了不少資源及人力物力，但總是投入大產出少，走不出保守小圈子的怪圈。例如，許多很有意義和內容豐富的大型展覽，總只在會展，永不落區；日期總是只得三數天，時間總是在辦公時間內，那末，怎能深入基層、接近群眾、普及社會？因此，這些文宣活動永遠停留在社會的上層、局限在官商領袖的小圈子裏，與老百姓的距離愈來愈遠，與青年和學生群眾失之交臂。達官貴人和議員們興高采烈地主禮合照登報後，便算大功告成了！請有心人反思，愛國反霸的文宣是這樣嗎？