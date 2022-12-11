「擇交而不得，則民終身不安」，法國總統馬克龍應感受殊深。美國向來認叻，更不擇手段謀己利，喺去年9月，美國和英國秘密與澳洲簽約，撬走咗法國向澳洲出售潛艇嘅巨額生意，「美國優先」就是毫無道義可言。

美國向來講一套做一套，哪懂甚麼「君子審禮，不可誣以奸詐」嘅道理，做得「世界警察」，仲講乜鬼「審禮」，奸詐少一陣，都當你聖人咁拜喇！呢，自俄烏戰事以來，美國大力制裁俄羅斯，一方面叫歐洲停用俄國石油天然氣，另一方面向歐洲售賣高價液化天然氣，大賺一筆。馬克龍看在眼裏，忍不住噴一句：「這可不是友誼的真正意義。」老朽嘗言，國與國之交，雖不必掏心掏肺，之不過「不誠無物」，像老美的笑騎騎、放毒蛇，又一味當人羊牯，試問又點可以做真正朋友？

美國自拜登上任以來，內憂外患不斷，面對通脹新高，專家甚至警告美國經濟將陷入衰退；自己唔掂，卻撥巨款援助烏克蘭，美國民眾對政府喺國內經濟陷危機時仍大手筆援烏，自然愈來愈不滿。儘管如此，美國死性不改，依然愛撩是鬥非！

美媒日前報道，美國將宣布新一輪制裁俄羅斯和中國嘅措施，主要是針對俄國使用伊朗無人機攻擊烏克蘭、中俄人權問題，以及中國喺太平洋非法捕魚活動。其實這些都是老生常談，美國最鍾意借「人權」為藉口干涉別國內政，把自己捧為「正義之神」。美國恃強凌弱，蝦蝦霸霸，把洗衣粉當生化武器就昂然發動侵略伊拉克戰爭，造成生靈塗炭，咁野蠻嘅行為，又使唔使被譴責呢？美國其身不正，郁啲就話制裁邊個邊個，自己根本就係「茶瓜送飯，好人有限」，好心擘大雙眼睇吓當今世界舞台嘅焦點係中國！做大佬，唔係靠嚇就頂得到㗎！