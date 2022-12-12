功夫茶：假日捕鼠被拒收　衞生疏漏誰分憂

香港地鼠輩橫行，市民深受其困，直頭有冤無路訴！嗱，功夫茶今次講緊嘅係大大隻、喺橫街小巷出沒嗰啲老鼠！港府先前仲係威係勢，搞咗「清潔香港大行動3.0」出嚟，結果不出所料，又係有姿勢、無實際！搞咗一大輪，垃圾山依然隨處可見，啲老鼠仲愈嚟愈囂張，唔再鬼鬼祟祟，直接登堂入室添！港府做唔到嘢，市民惟有想方法自救啦；殊不知有市民以捕鼠籠捉到老鼠之後，食環署竟然話周六日放假，所以唔肯收捕鼠籠，大家話係咪好離譜呢！

是咁的︰灣仔道65號一帶向來衞生環境惡劣，有時仲有老鼠竄入民居，唔單止滋擾居民生活，大家都知道老鼠會傳播細菌病毒，明顯就係威脅緊居民嘅生命健康。居民不堪其擾，索性自行布下天羅地網，擺出捕鼠籠大陣，希望一舉消滅鼠患啦！啲捕鼠籠又唔係由政府設置，自然不負眾望，連日嚟都「客似雲來」，捉到活鼠，令到居民相當興奮；點估到轉個頭就一盆冷水照頭淋，當市民致電食環署要求清理捕鼠籠嘅時候，職員竟然話周六、周日要休息，唔肯上門收老鼠喎！哇，咁嘅理由都講得出，足以反映港府對「清潔香港」係有幾唔上心啦！

威脅市民健康嘅事，自然係刻不容緩，一秒都唔拖得！大家有冇聽過醫院周末唔診症、消防員周末唔救火？唔會㗎嘛！隻老鼠一日仲喺個籠度，依然有機會散播病菌，傳染畀市民；假如隻老鼠死咗變成屍體，就更加危險，隨時吸引更多蛇蟲鼠蟻聚集，況且要隻老鼠困喺籠兩日，監生餓死，查實係好唔人道嘅做法，咁唔通要市民養住先？明明捉到老鼠係為民除害，港府應該要多謝市民出錢出力先啱！家吓唔頒獎都算，仲話拒收，將市民置於危險境地，變相「懲罰」市民。生活喺香港，好心冇好報，市民又點會唔心灰意冷呢？

呢嗱！連滅蟲專家都批評港府，認為唔即時清理老鼠，情況好唔理想！專家稱，捕捉到老鼠之後，一般做法係即時清理，雖然最終係將老鼠人道毀滅，但起碼免卻咗佢哋受苦；即使人手唔夠，當局亦應該許下服務承諾，喺數小時之內清走，而唔係擺兩日先！雖則有云「不知者不罪」，當局確實冇咁多資源去24小時監察住所有捕鼠籠，之但係市民都致電通知，咁仲有咩理由要等幾日先收呢？

事實上，食環署嘅外判蟲鼠隊係全天候工作，唔存在周末唔辦公嘅情況；今次事件嘅背後，究竟係單純溝通錯誤，抑或有人偷懶、失職瀆職呢？當局好應該畀個交代！除此以外，當局更加應該改善相關機制，加強宣傳工作，告知市民自設鼠籠捉到老鼠之後，應該點樣交出老鼠！港府成日將環境唔衞生歸咎於有市民唔合作，但當市民自發清潔香港嗰陣，當局反而成為絆腳石；孰是孰非，根本一目了然！