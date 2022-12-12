世界視線：冬季形勢在轉變　俄烏戰爭怎發展

12月3日，法國總統馬克龍表示，假如俄羅斯同意以和談結束俄烏戰爭，西方應回應俄羅斯總統普京的憂慮，包括北約擴張至俄方邊境及部署能夠威脅俄國的武器等。烏克蘭總統澤連斯基以及芬蘭、瑞典、波蘭和波羅的海三國的領導人，都批評馬克龍是向俄羅斯侵略妥協，他們認為歐洲的安全只能來自擊敗俄羅斯。然而，無論是美國總統拜登認同與俄談判，或德國總理紹爾茨堅持與俄對話，都反映美、德的妥協姿態。

普京12月7日的談話就語調不同，他不用威脅的方式回應那些小鄰國，他認為俄國的「特別軍事行動」還會打下去。這明顯有一石二鳥的效果，這個說法對德、法及其他歐盟成員國已有足夠威嚇，問它們是否有心理準備及能耐耗下去？對美國政府則是毫不示弱的挑戰，顯示俄羅斯已準備好長時間對抗美國的拱火。

歐美軍事專家就俄烏戰爭長期化有不同立場，強硬派支持烏克蘭拿回失地包括克里米亞，俄摧毀烏基礎設施，烏也就合理地攻擊俄境內軍事機場及內陸。這是波蘭及波羅的海三國的立場，德國的反俄陣營也持這種態度，它們都不信任俄國會遵守任何和議，只有打敗俄國才能解除其對歐洲的威脅。它們這樣強硬是認為俄不敢挑戰北約，不過戰爭自然會升級！

中間派認為烏克蘭仍有足夠抵抗力，起碼如今不應向俄屈服妥協，打下去還可有效耗損俄國國力。這派包括美國，只是不願戰事蔓延到歐洲及轉為核戰，故美國國務卿布林肯就撇清與烏襲擊俄機場的關係，聲言一直在限制輸烏武器的射程，但其實這派是暗許烏自我研發武器攻擊俄本土。

這兩派都相信如今戰爭節奏會慢下來，雙方在統整軍力、儲備物質及軍械，待明年全面交鋒。

不過，美國共和黨及其旗下的軍事專家、法國和德國極左及右派勢力，就認為俄方雖然軍備較落後，但儲備充足，生產力強，在數量上有極大優勢。普京日前宣布30萬新徵召預備役人員已有15萬訓練完成，部分已進入烏戰場，其餘受訓完也會陸續加入。俄國有條件重演二戰冬季反擊的歷史，殲滅烏軍的主力，迫使其議和。相反，烏軍面對戰地寒冷、潮濕及食物供應不足，加上北約錯誤計算，武器生產供應滯後，烏軍又損耗大，搭上貪污武器流失嚴重，相信無法應付俄軍冬天大型軍事行動，要盡快尋找和談契機。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻