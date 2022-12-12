正論：僵化措施為何事　是防疫還是面子

內地早前推出「新10條」，部分措施比香港的現行措施更為寬鬆，港官被問及時，冷冷地說不同地區難作比較。也難怪，有比較就高下立判，先不評論內地新措施的優劣，單單那份果斷爽快，一下子手起刀落毫不猶豫，清脆利落，特區政府就望塵莫及，遠遠不如，路人皆見，只是小市民敢怒不敢言，專家以事論事，紛紛批評港府碎步式放寬，近日又有專家直斥現有5大防疫措施可以取消，狠摑官員一大記耳光。

政府專家顧問袁國勇，不時發表與港府措施相左的意見，其港大團隊成員薛達，前日亦以「終局的開端」為題發文，建議當局應取消，包括安心出行、疫苗通行證、強制檢測公告、學校的每日快測，及「0+3」入境檢疫要求等5大防疫措施，反映不少市民的心聲，可謂大快人心。正如薛達指出，安心出行原意是協助追蹤個案，防止疫情擴散，但自從第5波之後，每日個案動輒成千上萬，以往對所謂群組煞有介事，現在見怪不怪，政府已不再作針對部署，不會追尋源頭，那還要安心出行來做甚麼？內地很多場所已不要求掃描健康碼，為何香港不可以停掃安心？

另一個長期備受爭議的措施是疫苗通行證，表面上是防止無打針的老弱進入容易受感染的場所，但實施卻一視同仁，年輕力壯的都沒有選擇，不打針便要買外賣，如果很肚餓趕餵五臟廟，便要站在街邊進食，食塵食風食細菌，根本變相強制市民打針，當局到現在都死口不認，但所有表列處所違令是會受罰，司馬昭之心，路人皆見。自從當局早前調節「被動查核」的類別，很多處所已不用「反掃」針卡，沒有檢查進入者，做不到把關，對防疫幫助微乎其微。

疫苗通行證由2月推行至今，接受打針的，一早打了，因為個人理由不接受疫苗，亦不見得會改變初衷，以現時疫情氾濫，這些人有其他渠道感染，最令人感諷刺的是，政府近日宣布，數據支持，沒有打針的隔離期與已接種者一樣，不再強制14日隔離，即是說明，打針與否，風險都是相若，等於自己打倒昨日的我。政府到現在堅持不讓這些人堂食，是為了鬥氣，放不下自己面子，抑或是為市民福祉？大家心知肚明。同樣無謂又浪費的，還包括大廈強檢及學校師生每日要做快測的要求，消耗大量公帑及製造垃圾。

現時本港每日有上萬宗本地確診個案，既然外國人都不怕，照樣來港，應該好好說多謝，為何還把他們視作潛在播毒者？一方面說招徠遊客，一方面打擊他們來港意欲，如同精神分裂。防疫措施「高成本、低回報」，專家指出，Omicron絕非香港本世紀最嚴峻的挑戰，周處除三害，苛政猛於虎，問問香港人，現在最關心是染疫還是生計？知錯能改，善莫大焉，政府很明顯也是在慢慢修正，但速度太慢，跟不上時代步伐，也與市民需求有很大落差，救市如救人，再不加把勁，那就會失救了。