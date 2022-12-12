國際媒體乃至學術界都推崇美國學者亨廷頓的《文明衝突論》，把國際衝突說成歷史性的來自不同文明的根本矛盾，以此認為是無可解決，終歸一戰來定生死。這個論調表面上看是學術性，實際卻是政治主張，缺乏足夠的證明，就連文明的概念也未能清晰，含糊地與宗教等同。

有說亨廷頓與美國中央情報局有連繫，文明衝突論背後有中央情報局的旨意。以美國學術界與政府、軍方和情報系統的密切合作關係，此說未必無根。特別是文明衝突產生自美國西方與伊斯蘭教世界衝突時期，文明衝突主要指西方基督教文明與伊斯蘭教文明的矛盾，更令人懷疑這不過是另一種政治文宣操作。

假若仔細地理解基督教與伊斯蘭教，二者本是同根同源，也是從近東地區的歷史文化發展出來的世界宗教，有別於崇拜氏族神的氏族主義猶太教。若說在宗教教義與世俗體制上基督教與伊斯蘭教是對立的，反而更應說基督教與猶太教的矛盾差異更大。用文明衝突論來解釋世界政治的演變，基督教與伊斯蘭教之爭只在於地中海周邊地區，解釋不了來自東歐、中亞的放牧民族與羅馬帝國之爭，也解說不了蒙古西征統治東歐幾百年的歷史。這樣的文明衝突，若從宗教文化的巨大差異來看，基督教實應與印度教與東亞的佛教有着更根本取向的不同。由此而產生的所謂文明，更具衝突的可能性。

或許文明衝突論的目的不是從學理剖析歷史上國際政治的衝突，建立理論，而主要是作為政治宣傳，故弄玄虛地製造西方基督教文明與近東的伊斯蘭教文明的矛盾，延續中世紀以十字軍東征作為代表的政治侵略主張。在現實政治裏的作用，只是把伊斯蘭教的信徒、國家定為西方的敵人，用宗教差異製造出西方先進、伊斯蘭教野蠻的對立，從而誘導動員西方社會裏的基督教信徒，對之採取敵對態度，贊同美國等的21世紀新十字軍東征。這不過是切切實實的政治宣傳和中世紀宗教式的愚民政策，信者自斃。

剛剛習近平訪問沙特阿拉伯，與阿拉伯國家舉行會議並簽發利雅得宣言，其中第21條說，「加強文明對話，尊重不同文化，杜絕在不同宗教、文化背景人群中宣揚仇恨、極端思想和文明衝突」、「摒棄對特定文明的歧視與偏見，反對文明衝突論」。有的放矢。