黎智英和壹傳媒集團前行政總監黃偉強，違反租契使用、獲得租金利益被控欺詐罪成，黎智英被判囚5年9個月，黃偉強被判囚21個月。

法官指出，兩人均沒有悔意，直斥黎智英利用「傳媒大亨」的身份，令業主科技園公司及執法機構不敢貿然行事，成為此案加重刑責的因素。法官指黎智英，一個傳媒大亨，掌握作為第四權的傳媒機構，不代表他不會犯法，亦不能說對他作出檢控便是攻擊新聞自由。法官強調，本案純粹是一宗簡單的欺詐案件，不應被扣上政治帽子。

是的，本案確是一宗簡單的欺詐案件，然而從這個「簡單」中可以看出黎智英的「不簡單」。說它「簡單」，是因為黎智英這樣的反中亂港商人政客，這些年幹下各方面的壞事和罪惡，都是這個人欺詐成性造成的。他的本質就是一個成心欺詐之徒，以欺詐為手段獲取利益和成功。

說它「不簡單」，是因為黎智英在經營傳媒、玩政治、反中亂港、充當漢奸時耍出的欺詐手段，花樣百出，明明是造假，卻說是求真相；明明是反中亂港，卻說是爭取民主自由。他只在美國主子面前講真話——表白自己「為美國而戰」！黎智英在發出這個信誓旦旦時，令一些被他長期忽悠和欺騙的人感到驚訝。黎智英很是得意，他覺得在山姆大叔面前表忠心、表功績，比欺騙港人更重要、更獲益。

香港回歸實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，有人不滿，要推翻這個安排，有一個最好用的「抓手」，這就是藉香港要「雙普選」，「發動群眾」搞逢中必反。在反對派眼裏，要發動群眾跟着他們走，一是要打出動人的口號，爭民主、爭普選；二是製造敵人、抹黑對手、造謠誣陷、煽動仇恨，就能掀起動亂、暴亂，亂中奪權。要幹這種事，經營傳媒最能事半功倍，欺詐效果最強最大。然而，正義不可欺，法律不可欺，黎智英要被刑囚，吃不了兜着走。