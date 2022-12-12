自作孽，不可活。壹傳媒黎智英因涉及廠房用地欺詐案而被判囚5年9個月，並罰款200萬元及被取消擔任公司管理層等資格8年。這是多案纏身的他目前為止獲刑最重的案件，可謂自作自受。法官強調本案純粹是一宗簡單的欺詐案件，不應被扣上政治帽子。沒錯，早前有班美國政客聲稱這宗欺詐案是「虛假審判和定罪」，純屬胡說八道，該案證據確鑿，連壹傳媒前高層周達權也出庭頂證黎智英，怎麼會是虛假審判和定罪？最近美國法院裁定兩名參與國會山莊騷亂的被告煽動叛亂罪名成立，面臨最高20年監禁，莫非也是虛假審判和定罪？

美國政客替黎智英出頭不足為奇，畢竟他是西方培養多年的鷹犬，對美英忠心耿耿，更是反中亂港勢力的共主，如今落得如此下場，老美自己都覺得面目無光。但又能怎樣？他們隔洋指手畫腳，只能適得其反，不但救不了黎智英，反而坐實其勾結外部勢力的罪嫌。

出來行遲早要還，黎智英官司纏身，之前的多宗案件皆被定罪，至今已遭監禁近兩年，再加上這宗欺詐案，以及即將審訊的國安案，看來非把牢底坐穿不可。有人垂死掙扎，企圖透過英國大狀挑戰《港區國安法》，並獲得香港司法護航。殊不知，國安法的解釋權屬於全國人大常委會，何況國安法規定在某些情況下可以將重要案件移交內地審訊，所以不管黎智英如何蹦跳，都跳不出如來佛的五指山。實際上，以黎智英國安案的性質，完全有理由移交內地審訊，中央非不能也，也許只是暫時不為也。

有人曾如此評論黎智英：「生性主觀妄動，政治水平不高，尤其不懂國情，盲目相信美西國家的力量。」可謂一語中的，黎智英最大問題就是狂妄無知，出生於中國卻不懂國情，熱衷於搞政治卻不懂政治。他數典忘祖賣國求榮，以為有洋人撐腰就可以為所欲為，開口西方民主，閉口普世價值，甚至在中國的地方公然叫囂「為美國而戰」，其實對中央而言，他不過是跳樑小丑而已。共產黨甚麼風浪沒有見過，豈會被一個小丑嚇倒？他學洋人口脗詛咒中國崩潰，現在崩潰的到底是誰？

說來說去還是這個道理，做漢奸從來沒有好下場。吳三桂如是，汪精衞如是，黎智英不好好學習中國歷史，終於走上同樣老路，必將被釘在歷史恥辱柱。