請看今日之香港，竟是誰家之天下！國際賽發生連串播錯國歌事件，主辦機構每次都諉過於在Google以及旗下的YouTube搜尋「香港國歌」，都將黑暴獨歌置頂為香港國歌所致，於是乎一錯再錯，連國家也面目無光。火上加油的是，Google自爆去年下半年港府提出82項移除要求，逾六成Google都沒有採取行動，擺明當港府冇到。如今Google對港府提出糾正及移除黑暴獨歌充耳不聞，根本就是貫徹該企業目無法紀、輕視港府的態度而已。

然而，Google氣燄囂張只在香港出現，君不見，歐盟指控Google透過3項非法行為，以壟斷其搜尋引擎地位，對其重罰41億美元，Google雖提出上訴，但不敢無視；南韓個人資料保護委員會調查認定Google在搜集用戶網絡使用行為資訊前，並未明確告知或取得用戶明顯同意而觸犯隱私法規，對Google開罰692億韓圜，Google口說不同意但無奈其何。歐盟法院日前亦裁定，若用戶可以證明透過Google網上搜尋資訊不準確，Google必須刪除相關結果。可見全球多地都不會對Google的亂象視而不見，偏偏只有港府猶如無牙老虎，至今無從入手，束手無策。

別看香港是法治之區，又有版權條例，又有私隱條例，又有反壟斷法，但面對外企統統不得要領，就連《港區國安法》也成一紙空文。國歌一再受辱，豈是無因。所以說，一個巴掌拍不響，Google的目中無人，不是無緣無故的，而是港府縱出來的。

面對美國科技巨擘，港府理不直氣不壯，先自矮了半截，完全不敢執正來做。人必自侮而後人侮之，正是港府怯洋懼外，外企才會得寸進尺，欺上門來。