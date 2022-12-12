近日，內地官方傳出消息，樓市「去槓桿化」的目標初步完成，房產市場或許已經重納正軌。不少外國評論者期望見到中國房產市場崩盤的場面，可能永遠也不會出現。

很多人不明白中國的底蘊，胡說瞎道，指內地房產市場是人類歷史上最大的資產泡沫，這一類所謂的盛世危言，大多只是空言恫嚇，現實卻是兩碼子事。以香港為例，早在十多年前，就有人不停叨唸着，說香港樓價是全球最高的，大跌市已迫在眉睫。然而，十多年過去了，如今港樓的價錢，太抵已比當年上升了一倍。

你認為今日內地大城市的樓價太高，可能是因為不了解情況，也太低估了中國人的財富數量。如果說內地樓市出現泡沫，難道私家車的市場也出現泡沫嗎？我認識內地40至60歲這個年齡層的朋友，他們擁有汽車的比沒擁有的多。新冠疫情爆發前我到訪南京，乘的士時跟司機閒聊，問：「南京有多少家庭擁有私家車？」答曰：「最少有七成。」對方怕我了解得不夠透徹，還補充說：「你別以為其他三成的家庭是買不起車，只因為大城市經常交通擠塞，有些人選擇不買而已。」南京已經算不上是一線城市，尚且這麼多有車階級，可見內地人的真正財力，不是光看表面統計數字就能洞悉的。私家車對於內地人來說，應該仍屬於奢侈品，但在現實上，汽車卻非常熱銷，這總不能說又是泡沫吧？

其實，不論是房產抑或汽車市場，內地都沒有出現太大的泡沫，就像香港樓市一樣，主要是靠剛性需求支撐。只不過，早年不少評論者低估了香港人的財富，以至對高樓價的承受能力。同樣道理，今天外界可能也是嚴重低估了內地人的生活條件和富裕程度。