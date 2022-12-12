社交媒體Facebook（Fb）母公司Meta發表報告，披露與美國軍方有關的人員以假帳號，在逾7個互聯網服務網站上，從事針對特定對象的「訊息行動」。英媒引述美國國防部回應，只表示注意到相關報告，不作評論。網絡上既無風災也無地震，出動軍方有關人員，難道是為了救災？五角大樓的圖謀早已昭然若揭。

據Meta報告，已經刪除了39個Fb和26個Instagram（IG）帳號，這些帳號針對阿富汗、伊朗、伊拉克、俄羅斯、敍利亞等12個地區，試問區區數十個帳號，能招呼得了上述一干美國眼中釘國家的網絡心理戰需要嗎？可以肯定，Meta尚未揭發，依然繼續進行深耕細作的可疑帳號不在少數。

過去也曾有報道指Fb及IG移除大量中國假帳號，甚至曾入稟美國三藩市聯邦法院，控告4間中國公司以及3名人士，販賣假帳戶、讚好次數及追隨者人數，惟像美國般被指出動軍方有關人員來進行假帳號行為，嚴重性便絕非民間層面可比，動機更非市井之徒為賺取蠅頭小利那麼簡單，亦不是輕描淡寫的一句「不作評論」便可悄悄帶過。

華府一時說俄羅斯干預美國大選，一時又說中國出動網軍影響選情，但如何影響卻語焉不詳。如果有美國選民在網上看了中國或俄羅斯帳號分享的連結，因而讀了國際關係大師、芝加哥大學教授約翰‧米爾斯海默，以羅斯福、詹森及布殊等多位美國前總統為例，分析「為甚麼你的政府會說謊」的文章，那麼這些選民是受了網絡影響左右了投票決定，還是受到良知覺醒所驅使，本身也很值得討論。別忘了，中情局前特工斯諾登曾踢爆美國國家安全局一直監控全球網上資訊，論到網絡世界中無所不用其極，美國始終是世界第一。