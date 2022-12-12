港府最近決定提高針對公眾地方亂拋垃圾、店舖阻街等的定額罰款。筆者認為加強執法才是最重要，特別是店舖阻街，否則加強罰則也只是無牙老虎。

立法會周二將討論政府的新建議，包括調整19年來未有改動的多個定額罰款的水平，亂拋垃圾定額罰款將由1,500元增加至3,000元，這涵蓋於公眾地方扔棄廢物、隨地吐痰、讓犬隻便溺弄污街道等；在公眾地方造成阻礙（俗稱阻街）或非法擺放廢物，定額罰款將由1,500元提高至6,000元。

消息曝光後，坊間有不少意見與店舖阻街罰則有關。其一，店舖阻街罰則大增，但店舖可能只是上落貨，暫時在店外卸貨，沒理由也遭殃。其二，有工會擔憂會使食環署前線人員與市民有更多衝突，必須防止。

筆者認為可參考現時食環署處理非法棄置建築廢料或雜物阻街做法，第一時間會在有關棄置物品旁發出通告，要求棄置物品人士在4小時內移走雜物，否則將予以檢控。對店舖貨品阻街，筆者建議當局也可使用相同方法，但4小時寬限應大為縮減，如半小時至一小時內。須知道，有些店舖阻街情況一直持續，已視1,500元定額罰款為交租一部分，這對沒有違規的店舖來說甚不公平，有時亦影響了行人路及車路使用者安全。

至於食環署前線人員的執法，由於他們沒有移走阻街貨品的權力，每每聯同警方採取執法行動，當局下一步應修改法例，補回這方面的權力。另外，須聽取前線人員的意見，檢討相關行動指引，例如必須兩至三人採取行動，另分配即時通訊設備予前線人員，方便他們與總部及該區警方即時聯繫，以給予支援。在累進式罰款方面，當局建議可視乎情況，進一步考慮適用在店舖阻街行為上。