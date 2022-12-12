昔日人類的戰爭，在攻佔一個城市或佔領一個國家的時候，攻擊一方的軍隊定必首先搶佔對方的廣播通訊系統，如電台、電視台、郵電局等，因為這是控制輿論、俘虜人心的制高點。在人類通訊科技日新月異、萬物互聯的新世代，雖然載體不同、手段多變，但都是佔據和操控互聯網及所屬的通訊機構集團，透過控制其公司集團，主宰其發展和傾向，互聯網已成為大國博弈的重要戰場。在真槍實彈的流血戰事爆發之前，沒有硝煙的「顏色革命」顛覆政權的各種名目群眾運動，已為將可能流血的戰爭鋪墊。

上世紀奪話語權由發生在戰爭之後改為發生在攻佔戰爭之前。80年代起東歐、中東、南亞等地被美國為代表的西方陣營搞政變顛覆，導致政權更迭的「顏色革命」此起彼伏，互聯網起至關重要的作用。

其實，香港早已是西方透過互聯網顛覆管治根基的戰場，回歸25年的反中反政府群眾運動，為何一次比一次聲勢升級？特區政府為何一屆又一屆都擺脫不了最終變成「跛腳鴨」的宿命？除了政府本身不爭氣外，便是敗於互聯網霸權。美英西方敵對勢力透過互聯網招兵買馬、蠱惑人心、洗腦全民、呼風喚雨；反中亂港勢力在心戰室運籌帷幄，煽動群眾，經過互聯網結集力量，發起動亂。過去每年元旦、「五一」、「七一」、「十一」以及「六四」的「反」字大遊行和眾籌，不就是這樣煉成嗎？煉出了「反23條惡法」、「反國教」、「佔中」、「反送中」、「五大訴求，缺一不可」，也煉出了黑色暴亂。香港若沒有祖國作靠山和後盾，早就被美英等外國勢力分裂了。基於此，警方國安處必須對還不肯刪除「港獨」歌和相關短片的互聯網公司加強檢控，絕不能讓其成為無王管和不設防之真空地。