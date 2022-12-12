內地先後推出放寬防疫嘅「二十條」及「新十條」之後，各界均關注中港兩地何時可以通關。「有錢沒錢，回家過年」，以前呢個時候，內地各省打工仔已忙於為春運張羅火車票！唔少港人亦會大包細包準備回鄉探親，畢竟血濃於水，親情係冇嘢可以替代！

「鄉心新歲切，天畔獨潸然」，疫慌近3年，這感覺特別強烈。中港兩地據指正商討農曆新年前恢復有條件通關安排，構思包括每日提供一定名額，讓港人可免檢疫經陸路口岸入深圳，但入境者要符合部分條件，其中一項係須接受3天醫學觀察。老朽希望愈簡單愈好，太多疫障，始終有礙復常，要重啟經濟迎新象，不可船頭驚鬼船尾驚賊！

內地專家表示，Omicron病毒已不是那麼可怕，患者要持續發燒才需要送院，同時叫長者放心接種疫苗以防重症。要言之，就係以平常心看待新冠病毒，唔好再一味喊驚！

近日政圈放風，傳港人有機會喺農曆新年前實現回鄉夢！有媒體引述內地官方消息指，北京正考慮一項放寬中港通關計劃，望喺農曆新年來臨前，滿足港人前往內地嘅需要。有來自深圳嘅消息亦指，當地正為連接香港口岸嘅檢查站作恢復營運準備！早前老朽睇片，都話羅湖、福田口岸啲石罅都長滿草！依家檢查閒置約兩年嘅入境系統及硬件等，未來數周將大規模清潔消毒。唔通好事近？

特首被問到何時可以全面通關？佢就話2023年達成全面通關係「很現實的可能性」，但強調不可增加內地風險，放寬防疫要務實及小步小步。唉！又係語言偽術，聽見心寒，港產官僚依家仲玩圍封強檢，日測夜測污水，擾民至甚！「安心出行」作用有限都唔捨得放棄，小步小步行到幾時先見到曙光吖？