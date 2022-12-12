在西方的媒體運作中，有「壞新聞是好新聞」的一條，「好」、「壞」隨我定；在西方的話語和價值觀下，亦有異化中國觀點、攻訐中國議題、炮製「中國威脅」的慣技，以軟實力形式深度參與干涉中國內政、輸出散布「反中反共」訊息，更成為政經博弈、大國角力的新主軸。多元兼容、背靠祖國、聯通世界，香港有責任制訂傳播戰略，提升傳播能力，競逐話語主導，講好中國故事。

講好中國故事，有助提升國家在國際上的主動權；加強話語建設，可以優化國家綜合軟實力。十八大以來，中央一再強調要講好中國故事，傳播好中國聲音，讓世界更了解中國，其後更明確細化為講好中國夢的故事、中國人的故事、中華優秀文化的故事和中國和平發展的故事等。然而，國際的輿論格局和是非價值，至今停留在「西強東弱」霸權式壟斷支配格局，既不符合「東升西沉」的發展大趨勢，又讓我們承受利益打壓、有理說不清、公義不伸張的憋屈。順迎百年變局，香港應化被動為主動，並設定不同主軸線，講好中國故事，展示真實、立體、全面的中國，夯實國家軟實力。

失語就要捱罵，這是國際博弈的「叢林法則」。近些年來，國家的軟硬實力、國際傳播能力和話語權都取得重大成長，國家的形象和品位不應繼續屈隨西方價值而任由指點「他塑」，反應高調遵循中國價值民族情自主「自塑」，高聲向世界講好中國故事，傳播好中國聲音。須強調，我們有本事做好中國的實事，更有本事講好中國的故事！

形象品牌的塑造是一個長期而複雜的人心工程，動輒數十年的政策投入，但變數多、難量化、主觀性強，令其成本和成效之間，難以尋求明確平衡，容易令公眾對國家品牌形象有隔閡和誤解，特別是社會媒體的非專業、後真相特性，令有關項目承受不必要的壓力和阻擾。因而需事先制訂明確的傳播定位和戰略，再構建一個完整而分工合理的傳播體制，做好民意導引並取得公眾支持，才在有法可依下有序開展有關形象品牌工程。就此有三點要注意，一是政府要有擇善固執的魄力、堅持和擔當，不能見難即退。二是不能全由政府單向操作，而應聯同各個不同領域，自覺從各自平台做大國際朋友圈、講好中國故事。三是傳播的對象既應包括在港的外國人士，也需照顧海外的港人和華僑華裔。

在理順內外傳播體制後，就要配合中央調度，從正反兩方面開展輿論建設工程，把「自己講」和「別人講」，以及「陳情說理」和「打假闢謠」結合起來，合力在國家、特區和國際範圍講好中國故事，實現「啟人入道」、「引人悟道」的目標，有力地傳揚中國理念，促進內部團結，清除謊言雜音。同時，在設計故事時，不應是單向的自我宣傳，而應反客為主地從受眾觀點和接受意願去設計。