正論：照顧病患無路退　多少辛酸多少淚

骨肉相殘，一幕幕倫常慘劇，一次又一次血的教訓，全因政府漠視病患照顧者的處境，沒有提供支援，長年累月承受沉重壓力，尤其是疫情下不少服務縮減，更加孤立無援，有人錯誤以暴力求解脫，有人默默承受這無邊苦海，直到病患離世才放下這擔子，心裏即使如釋重負感受，也怕說出來被人罵冷血和不孝，其實他們的苦況有目共睹，只是官員視而不見，讓悲劇不斷重演！

近日接連發生涉及病患照顧者的兇案，單是本月已經兩宗，造成3死，月初灣仔中年兒子疑因照顧八旬患病老父，壓力過大失常涉弒父後放火輕生；周日慈雲山一名長期病患女子疑遭鐵錘扑殺，其七旬父母涉案被捕，懷疑是白頭人照顧黑頭人，心力交瘁痛下殺手，分別被控謀殺罪，解往法院應訊，兩人步履蹣跚。老婦更需拐杖助行，根本自己都需要照顧。當然，犯法就是犯法，傷害至親也是天理難容，然而家家有本難唸的經，清官難審家庭事，法庭只能把這些人送進監獄，並不能解決背後的問題，只有等到政府肯正視照顧者的困難，事情才有轉機。

政府最喜歡開期票，《施政報告》提出由2023年起，會把關愛基金下4項經濟援助計劃恒常化，並建立一站式照顧者資訊網站等，但明眼人都知道這是杯水車薪，多名議員昨日在立法會福利事務委員會上，批評政府漠視及不尊重照顧者，以網站發資訊形同虛設，照顧者津貼受惠者有限，零散的派錢政策有如「灑胡椒粉落海」，毫無作用，相比海外有專門針對保護病患照顧者權益的法律，視他們為「無名英雄」，香港在這方面卻等於空白，自命先進社會在相關法規落後如蠻荒時代。

照顧者津貼受惠者僅一萬人，數目少得不切實際。人口老化，不代表健康，統計顯示，2020年長期病患者佔全港人口24.1%，高達179.91萬人，以接近一對一比例，可以估算社會上有超過百萬名照顧者，並非人人可以聘請家傭或看護，絕大部分都是家人親手照顧，如果病患不良於行，基本上24小時都不能掉以輕心，社區組織調查顯示，受訪照顧者每天的照顧時數中位數為8小時，每星期照顧時數的中位數為62小時，根本等於一周7天工作，在職者固然分身不暇，全職照顧者亦身心俱疲，生怕掛一漏萬會影響至親病情，而且長期病患醫藥護理開支如無底深潭，無論情緒及財政壓力都遠超出想像以外。

當局的回應都不外乎緩兵之計，研究再研究，以政府龜速，5年後換屆都未必有相關政策出爐。現時為長者而設的日間暫託服務及指定住宿暫託宿位的使用率偏低，因為很多病患都不方便舟車勞頓。社工希望當局設24小時熱線，為照顧者提供集中性的資源和情緒支援。很多時候積壓的情緒如果可以及時疏導，可以避免悲劇發生。血濃於水，誰不想親力親為照顧有病的家人，那怕是一聲關懷，都可以勉勵支撐，可惜官員連這小小支援也做不到，難怪有人說，來生不作香港人。