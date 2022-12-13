功夫茶：資深教師頻流失　讀書隨時得個吉

「十年樹木，百年樹人！」教育工作殊不簡單，要做到因材施教、循循善誘、以身作則，真係少啲耐性同熱誠都唔得；所以話，能夠一直堅持教育工作，實屬難能可貴，應該好好珍惜。之不過，香港近年嚟社會動盪，港府苛政連連，引發大規模移民潮，當中唔少移民嘅係資深教師；教師流失帶嚟嘅惡果，家陣陸續浮現，開始影響學校嘅行政同領導工作添！更令人擔憂嘅係，假如唔及時止血同補充新血，隨時連累埋芸芸學子，十年寒窗苦讀得個吉！

是咁的︰根據最新發布嘅《中學概覽》數據，2022/2023學年一共有2,140名教師流失，按年急增72.6%，其中具有10年或以上師資嘅教師，就有1,006人，相較於2021/2022學年淨減少633名資深教師，增幅達到59%！喺3年間，資深教師佔全港中學教師總數，由70%跌至64%；至於喺同期，具有4年或以下師資嘅教師，佔比就由17%升至25%！

呢嗱！功夫茶並唔係話新入職嘅教師就一定唔好，有云「一代新人勝舊人」，新人一樣有新人優勝之處，之不過或多或少都有缺點，其中經驗不足就係一個大問題。好多喺教學時遇到嘅困難，處理方法唔一定可以喺讀教育文憑嘅時候就學到，而係需要透過實踐、依靠經驗累積；假如話學生學習知識嘅同時，教師原來都學習緊點教書，家長又點可以放心呢？

除咗教學時遇到嘅困難之外，點樣處理學校嘅行政同埋領導工作，教師同樣需要通過經驗累積，況且要新入職教師接手資深教師嘅工作，點都需要啲緩衝期，唔會話一入職都識做晒所有嘢。有校長坦言，由於部分教師喺離職前，只給予短期通知，校方根本無足夠時間妥善安排交接，因此新教師接手時，難免有「甩轆」嘅情況！另有校長指出，學校好多崗位未必可以由新教師頂替，例如課程領導同埋訓輔工作等，而且新教師喺入行頭幾年，更應該專注所任教科目之上。各位校長嘅睇法，可以話係一針見血！

面對資深教師流失嚴重，教育局又有咩應對方法呢？但見局方回應，就知幾乎冇！當局話，現時學校普遍運作正常，有足夠嘅新聘合資格教師任教，又話會喺未來兩個學年，增加教師教育文憑課程嘅兼讀制學額。增加學額係就係可以增加教師嘅總數，但對於解決資深教師流失嘅問題，根本毫無幫助！

計功夫茶話，當局首要考慮嘅應該係止血，點樣減少資深教師流失，諸如提升全港教師待遇等，都係值得考慮嘅方法！假如當局唔正視問題，只會白白將經驗充足、師資優良嘅教師雙手奉送畀外國，最終教育質素不升反跌，受害嘅就係香港嘅下一代！