世界視線：阿拉伯與華合作　中東中亞北非穩

中國國家主席習近平出訪沙特阿拉伯，與阿拉伯國家及海灣諸國的會談，歷史意義重大和深遠，作用不限於區域之內，而是對整個世界的政治格局帶來巨大衝擊。

這次中國與阿拉伯國家聯盟（22個國家）締結了命運共同體關係，比原來的與12國全面戰略合作夥伴的關係更上一層樓，與老撾、柬埔寨、緬甸、巴基斯坦同屬中國最親密的外國夥伴，不僅是戰略合作，更是命運與共。西方媒體批評中國與阿盟合作缺安全因素，是不明中國對命運共同體國家的政策態度。命運與共不僅在於社會經濟，也包括國家安全，它們受到攻擊、侵略，中國不會坐視不理。

中國與阿盟簽了全面合作規劃綱要，有八大共同行動：支持發展、糧食安全、衞生健康、綠色創新、能源安全、文明對話、青年成材、安全穩定，涵蓋了所有重要領域，並用34個協議落實在3至5年內的工作，其中有產業經濟以外的軍事、外交範疇，並且在利雅得宣言中對外宣布了雙方對區域與國際的一些重要立場，包括堅持巴勒斯坦建國的兩個國家方案，支持黎巴嫩、索馬里及蘇丹政府的反恐行動，反對西方國家排除主力能源（應是水力、核能、天然氣等潔淨能源以外）及其投資的做法，和意義更深遠的倡導文明對話，反對西方的文明衝突論。一系列由具體的區域政治問題，擴至全球性的國際原則。

阿拉伯22國在中東與北非是最主要的國家組合，不單止有地緣戰略的重要性，還是全球能源生產與供應的重心。中東穩，中亞、西亞、東南歐便穩；北非穩，南歐亦穩，對歐洲的安危發展極為關鍵。而美國勢弱，中國乘虛補入，可進一步把美國趕出中東、中亞和北非，也讓中東恢復歷史上作為歐亞非經濟與文明發展的樞紐作用。

在今次合作中，中國並承諾給阿拉伯諸國中的最不發達國家98%的進口免稅，一如其他中國命運共同體國家。另一方面，中國與海灣六國決議成立共同投資聯合會，把中國與富裕的石油出口國連在一起在區域和全球投資，聲勢作用將勝於美國與西方國家的主權投資基金，特別是在能源方面，更可主宰全球的發展。而在電訊方面，華為等中資企業更大有馳騁的空間，在中國本土以外，可能比在俄羅斯、東歐、東盟的發展機會更大。

研究所所長 陳文鴻