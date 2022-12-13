產評：防疫促市場轉變　華經濟需時重建

新冠肺炎爆發接近3年，中國內地一直奉行「動態清零」防疫政策，一則未有積極尋求進口疫苗加強防疫，二來未有因應病毒變種和國際防疫趨勢，及時優化防疫措施，結果打擊生產、民生與投資信心，造成社會「抗疫疲勞」之餘，更改變了居民的消費態度，由過去好景時的「疏爽」消費，變成現今對前景審慎，傾向增加儲蓄，減少消費。這種轉變，誠然不利內部需求，令疫後經濟重啟變得更艱巨。當局得積極採取措施扭轉逆勢，盡快優化防疫，並繼續加大財政及貨幣政策力度，穩經濟，保就業，努力重建積極的市場預期。

所謂優化防疫，不等於放棄防疫。事實上，目前國際上不乏應對病毒變種的新疫苖或藥物，中國作為世界第二大經濟體，絕對有足夠的財政資源和市場資訊掌握多方採購，參考各地防疫效用，綜合加強居民的病毒防護。

畢竟，內地的防疫政策由極端嚴格的「動態清零」，一下子放寬過來，即使是有序放寬，短期內感染案例飆升是無可避免的。惟有加強防疫資訊，增設醫療及保健配套，全方位穩定居民信心，安度防疫政策轉折期，才可確保有序放寬而不會出亂子，經濟始能真正迎來復甦的條件。

事實上，過去中國消費市場增長驚人，亦成為中國以至全球經濟的增長動力來源，故全球都十分關注中國的疫後經濟復甦進度，尤其是明年歐洲和美國經濟都好大機會面臨衰退風險，不少依賴中國遊客的亞洲地區更在苦候中國全面重啟經濟。奈何近3年的嚴格防疫，一則讓內地居民的不安感上升，二則不少企業經營都備受打擊，企業關門，工人失業，加上內地居民投資偏重房地產，近年房地產市場卻頻頻爆雷，由土地價格上升帶動的財富效應消失，「錢」不再容易搵。

數據顯示，上月底止的人民幣和外幣存款額按年呈雙位數字增長，居民是寧可多儲蓄，積穀防饑，都不願多消費，這種心態轉變若成趨勢，將大大影響消費市場增速。在有序重啟經濟過程中，如何重建居民的消費信心，加強內部需求，為經濟復甦給力，倒是一個不容易的任務，繼續透過轉嫁風險至銀行，加快穩定內地樓市，就成為權宜之計。

若然中港兩地嘗試有序通關，當然是民心所向，也是確保內地經濟內外雙循環暢行無阻的必經過程，將成為未來數月兩地的重點工作。今年香港經濟基數偏低，若明年在兩地通關之下出現較大幅度的按年增長，不足為奇，但絕不等於香港經濟就能重現疫前的舊觀。畢竟疫前疫後，好多事情經已改變，就如內地出口產品結構升級改造，向高端製造及裝備製造業轉化。

針對旅遊業，香港也得設法提升行業服務質素，加強競爭力，以迎合內地消費者的需求轉變，過去行業以「量」取勝，造成不少社會矛盾，不可取，也不可能再重現。思考如何因應這幾年兩地的市場變化，制訂新策略，打好疫後經濟復甦賽，頓成港商們的當務之急。