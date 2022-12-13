美元加息，牽動全球的經濟，加上烏克蘭戰爭，全球處於高通脹往滯脹的方向走。美元加息，表面上是為了抑壓美國的高通脹，可是，美國是能源出口國，即使頁岩工藝生產的石油與天然氣成本較高，卻還不會像歐洲那樣缺能源帶動百物騰漲。美國的油價上升，似乎是為了向歐洲出口，趁制裁俄羅斯油氣之際，高價暴利賺歐洲的錢。

美國國內能源價與國外價看齊，便不是供求因素，而是油氣公司和金融機構的操控。單只加息不足以減少能源的剛性需求。政府不干預，油氣公司還會堅持高價，並以國際價高作為理由。

顯然，美國的高通脹不是加息可以平復。況且在油氣以外，美國經濟還在增長，部分是由於烏克蘭戰爭帶來軍工生產的暴升。軍工生產是由政府軍費全包，沒有市場競爭來抑壓價格，實際是壟斷市場。烏克蘭戰爭消耗愈大，需求愈增，也同時引發其他國家的增置武器裝置。

美國經濟已變為三頭馬車驅動：油氣能源、軍工生產、金融泡沫，三者之中，最缺政府支持的，卻是金融泡沫，美元加息的打擊便集中於金融泡沫。這三者都涉及大企業利益，美國政治是企業支持政治游說集團的民主競爭，金融泡沫背後的大企業與政治集團會束手受制嗎？

於是，金融泡沫背後的資本便要限制美元加息，理由很簡單，也是經常重複引用。如美國國債上限已近，不提升上限，國家會停擺；提升上限，也便是政府多發債，聯儲局減息放錢。未必是即時由加息轉為減息，但必然是放緩加息步伐和幅度，增加市場美元供應，保金融泡沫。

又如用中國威脅論。中國正放寬防疫全力刺激經濟，一方面抬高人民幣匯率，與其他貨幣一起抗拒美元升值及其帶來對各國經濟的破壞作用；另一方面，放寬人民幣銀根，擴大人民幣國際化，在國際市場上填補美元收縮產生的空缺，用人民幣推動的中國經濟擴張，佔據去美元化的市場空間，形勢一如2008年金融海嘯之後，中國經濟趁機大擴展。美國正認定中國為最大的競爭威脅，怎會讓中國經濟與人民幣趁機侵蝕美國與美元的國際霸權？

也如2008年之後美國迅即回復貨幣擴張，今天美國還是需要量化寬鬆的貨幣政策來保金融泡沫、保經濟、保美元霸權。這樣的話，2023年可能又是另一輪經濟擴張周期！