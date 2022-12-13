龍吟虎嘯：又給人們上了一課-柳扶風 評論員

上世紀80年代中英簽署聯合聲明，1997年香港回歸實施「一國兩制」，這是鄧小平領導的談判取得的成果。臨到97年時，江澤民用「井水不犯河水」形容「一國兩制」，傳誦一時，此後每每說到「一國兩制」，不論官方還是民間，就會加上一句「井水不犯河水」。這是中共在制度建構上，以最有利於中國四個現代化建設和香港穩定繁榮出發，實事求是的態度和自信大度的表現。

對於「一國兩制、港人治港、高度自治」，香港資本主義制度、生活方式「五十年不變」，英美和西方是咸表歡迎、讚揚的，這不但能保住他們在香港的各方利益，香港「留在西方營壘中」，而且可以名正言順、方便就手地實施「特洛伊木馬」之術，進一步把香港打造成顛覆中國社會主義政權的工具。這個鑽進中國憲制中的「特洛伊木馬」，比港英時代英美西方利用香港成為「反共橋頭堡」、「前哨陣地」之類作用大得多。

這個「特洛伊木馬」要發揮顛覆作用，一是必須保護和強化港英時代的行政、立法、司法制度和人事，能夠隔絕「一國的染指」和領導權始終掌握在餘孽及親英美人手裏。二是推行「雙普選」、「民主拒共」，培植反中亂港勢力全面奪取香港治權，徹底架空一國，實現「完全自治」或「港獨」。

回歸20多年來，英美西方和他們在香港的代理人為此下了絕大的工夫，要不是中央領着，在最後關頭果斷出手，他們發動的暴亂和「顏色革命」就能成功。現在暴亂已被平息，「顏色革命」破滅，大大小小的亂港分子被抓，「愛國者治港」的原則爭取全方位落實，《港區國安法》有效震懾反對派以及明暗偽裝分子。

然而，「特洛伊木馬」的體制力量、制度力量、人事力量並沒有被整頓改造，還在發揮作用，例如今次黎智英聘請英國御用大狀介入《港區國安法》案件，香港司法體系保駕護航，挑戰《港區國安法》，就又給人們上了一課！